Es oficial y pocos conductores lo saben: Mazda cubre por garantía 5 años de corrosión, pero sólo los autos que cumplan estos requisitos pueden aplicar

Encontrar óxido o corrosión en la carrocería puede convertirse en una de las tantas “pesadillas” que un conductor puede padecer, sobre todo cuando el automóvil todavía tiene pocos años de uso. Sin embargo, los propietarios de un Mazda tienen una gran posibilidad de resolver este desperfecto sin pagar ni un peso.

De acuerdo con la compañía, existe una garantía de 60 meses, sin límite de kilometraje, contra perforación por corrosión. Pese a lo anterior, la aplicación dependerá del tipo de deterioro, del mantenimiento del vehículo y de las condiciones incluidas en la póliza entregada al comprador.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tipo de corrosión cubre la garantía de Mazda?

Según la compañía, la protección no incluye automáticamente cualquier mancha de óxido, rayón, desprendimiento de pintura o daño superficial.

La cobertura se aplica específicamente a la perforación por corrosión, es decir, cuando el deterioro avanza hasta atravesar una parte metálica de la carrocería. Por esta razón, un distribuidor autorizado deberá inspeccionar el automóvil y determinar si el daño cumple con las condiciones de la póliza.

Los principales puntos de la cobertura son:

Tiene una vigencia de cinco años o 60 meses

No establece un límite de kilometraje

Cubre únicamente perforaciones provocadas por corrosión

Está sujeta a las condiciones y exclusiones de la póliza

Forma parte de la garantía de fábrica, no de la garantía extendida

Mazda recomienda revisar la póliza recibida al momento de la compra, ya que en ese documento se detallan los daños que pueden reclamarse y las situaciones que quedan fuera de la protección.

Revisa las condiciones antes de reclamar la garantía por corrosión. Otra condición para hacer efectiva esta garantía es que únicamente se cubren perforaciones provocadas por corrosión. (Instagram Mazda Veracruz)

¿Qué requisitos debe cumplir el automóvil?

Que el vehículo tenga menos de cinco años no significa que la reparación será autorizada de manera automática. Para conservar la garantía, la marca establece distintas condiciones.

Antes de presentar una reclamación, se deberá comprobar que el automóvil:

Continúa dentro de los 60 meses de cobertura

Presenta una perforación por corrosión y no sólo oxidación superficial

Recibió sus servicios de mantenimiento en tiempo y forma

No tiene modificaciones o reparaciones que hayan provocado el daño

Cumple con las condiciones particulares de su póliza

Asimismo, algunas modificaciones o reparaciones realizadas fuera de un distribuidor autorizado pueden ocasionar la pérdida parcial o total de la cobertura, dependiendo de su relación con el daño reclamado.

¿Cómo solicitar una revisión por corrosión?

Mazda no cuenta con un trámite único en línea para estas reclamaciones. Por ello, el propietario deberá acudir a un distribuidor autorizado para que el vehículo sea revisado.

Para agilizar la inspección, se recomienda presentar:

Póliza de garantía

Factura o documento que muestre la fecha de compra

Historial y comprobantes de los servicios

Datos de identificación del vehículo

Fotografías del daño, en caso de tenerlas

Además, es mejor no lijar, pintar o reparar la zona antes de la revisión, ya que cualquier intervención podría dificultar que el distribuidor determine el origen del deterioro.

También se puede solicitar orientación al Centro de Atención a Clientes de Mazda, en el 800 01 MAZDA (62932), de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas, y los sábados, de 8:30 a 14:00 horas.

¿Cuánto duran las demás garantías de Mazda?

La cobertura por corrosión tiene una vigencia diferente a la de otros beneficios incluidos con un vehículo nuevo. De acuerdo con Mazda México, los periodos generales son:

Garantía de fábrica: 36 meses o 60 mil kilómetros.

36 meses o 60 mil kilómetros. Garantía de ajustes: 12 meses o 20 mil kilómetros.

12 meses o 20 mil kilómetros. Batería: 36 meses o 60 mil kilómetros.

36 meses o 60 mil kilómetros. Perforación por corrosión: 60 meses, sin límite de kilometraje.

60 meses, sin límite de kilometraje. Mazda Assist: 36 meses o 60 mil kilómetros.

Cada beneficio tiene condiciones y exclusiones propias, por lo que la garantía de fábrica no debe confundirse con la garantía extendida ni con el programa Mazda Recovery.

¿Qué hacer si rechazan la garantía?

Si el distribuidor determina que el daño no está cubierto, el propietario puede pedir una explicación y solicitar que se indique qué apartado de la póliza respalda la decisión.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que una garantía debe señalar por escrito y de manera clara:

Su alcance.

La duración.

Las condiciones.

Los mecanismos para hacerla válida.

Los establecimientos donde puede reclamarse.

Además, la póliza debe entregarse al consumidor al recibir el producto. Por ello, conservar la factura, la garantía y los comprobantes de mantenimiento puede ser clave para presentar una reclamación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.