La galletería más viral de TikTok ya abrió su primera tienda en la Roma, CDMX: ¿dónde está y qué puedes comprar?

Crumbl, la cadena estadounidense de galletas famosa por sus cajas rosas y su menú rotativo semanal, abrió el 28 de julio de 2026 su primera tienda en México, ubicada en la colonia Roma Norte, CDMX. Esto es lo que debes saber sobre su historia y los sabores que tiene disponibles.

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¿Dónde está ubicada la primera tienda de Crumbl en México?

La nueva sucursal se encuentra en Durango 225, en Roma Norte, una zona de la CDMX conocida por su alta concentración de restaurantes y cafeterías. Mariano Tejado, integrante del equipo detrás de la apertura, explicó la elección del lugar: “La Ciudad de México es un lugar donde la comida, la creatividad y el encuentro forman parte del día a día, lo que hace de Roma Norte el lugar perfecto para esta primera apertura".

¿Qué es Crumbl y por qué esta marca que acaba de abrir en CDMX se volvió viral en TikTok?

La marca nació en 2017 en Logan, Utah (Estados Unidos) de la mano de los primos Jason McGowan y Sawyer Hemsley, quienes arrancaron el proyecto buscando la receta ideal de una galleta con chispas de chocolate. Esa primera creación, la Chocolate Chip Cookie, terminó siendo el punto de partida de un negocio que fue creciendo a partir de lo que pedían sus propios clientes.

Un año después, en 2018, llegaron dos elementos que hoy son parte de su sello distintivo: el menú que cambia cada semana y la caja rosa de cuatro piezas, ideada por Hemsley junto a excompañeros de la universidad. Todos los domingos, la marca revela en redes cuáles serán los seis sabores de la semana entrante, una dinámica que disparó su popularidad en TikTok; según cifras de la propia empresa, esto le permitió sumar un millón de seguidores en esa red en apenas tres años.

Esto también ha atraído a figuras del espectáculo, como la cantante Olivia Rodrigo, que se asoció con Crumbl para crear un sabor especial en el marco de su última gira.

Al hablar de la nueva tienda de Crumbl en CDMX, Sawyer Hemsley recordó: "Veíamos en TikTok a personas comprar coches llenos de cajas de Crumbl y cruzarlas desde Texas hacia México. Teníamos una tienda cerca de la frontera y no podíamos creer lo que estaba pasando. En broma empezamos a llamarlo el ‘cártel de las galletas’“.

¿Qué sabores presentó Crumbl en su primera tienda en México?

Entre los productos que formaron parte del lanzamiento en CDMX estuvieron el pastel de tres leches, la galleta de churro y la galleta de dulce de leche, todos preparados dentro de la misma tienda. Además, Tejado adelantó que el menú mexicano podría sumar creaciones como concha, garibaldi y carlota de limón.

De cara al futuro, la compañía adelantó que este es apenas el primer paso de su llegada al país: planea sumar más puntos de venta en la capital y en Monterrey entre finales de 2026 y durante 2027, en formatos que van desde tiendas tradicionales hasta espacios dentro de centros comerciales.

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