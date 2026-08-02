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UNAM aplicará examen de control a 58 mil aspirantes tras detectar irregularidades

La decisión se tomó tras detectar resultados atípicos en el proceso de admisión 2026.

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Por: Ximena Ochoa

La UNAM aplicará un examen de control a cerca de 58 mil aspirantes que obtuvieron un lugar o alcanzaron el puntaje mínimo histórico de ingreso.

La decisión se tomó tras detectar un incremento inusual en el número de aspirantes con 100 o más aciertos en el examen de admisión 2026 a la licenciatura.

El rector afirmó que la evaluación está prevista en la convocatoria y busca garantizar la equidad en el proceso de ingreso.

La universidad ofreció disculpas a quienes deberán repetir la prueba pese a haber ingresado de forma legítima y anunció que los detalles del examen se darán a conocer próximamente.

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