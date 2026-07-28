Terremoto de 6.8 sacudió a Japón hoy; reportan decenas de heridos y edificios colapsados en Kumamoto

Fuerte terremoto de 6.8 sacudió la localidad de Uji, en Kumamoto, Japón, durante este martes 28 de julio, dejando como saldo decenas de heridos y edificios colapsados en algunas ciudades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) marcó en primera instancia que el terremoto tuvo una magnitud de 7.1; sin embargo, con el pasó de los minutos lo editó y quedó en 6.8.

Notable quake, preliminary info: M 6.8 - 5 km E of Uto, Japan https://t.co/UHJZjaefNO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 28, 2026

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Gobierno de Japón evalúa posibles daños en distintas ciudades tras terremoto

De acuerdo a un mensaje en X de la primer ministra de Japón, Sanae Takaichi, se estableció un grupo de trabajo para evaluar posibles daños y operaciones de rescate tras el fuerte movimiento telúrico que se dio este martes.

“A los residentes de las regiones afectadas por fuertes sacudidas, les pido encarecidamente que sigan prestando atención a la posible ocurrencia de terremotos de magnitud similar”, se pudo leer.

Aunque oficialmente se habla de pocas víctimas, la agencia de noticias Kyodo (retomado por AP) reporta más de 40 personas con lesiones en la ciudad de Yatsushiro, luego de que un tren se descarriló tras el movimiento telúrico.

Levantan alerta de tsunami en Japón

La primera ministra también informó que se emitió una alerta de tsunami en las áreas de Ariake y el mar de Yarsushiro, por lo que pidieron a la población no acercarse a las costas y atender las indicaciones de la autoridad.

Sin embargo, esta se levantó tras no percibir mayor actividad en las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki.

Colapso de centro comercial en Kumamoto, Japón

Finalmente, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón no reportó daños en las instalaciones públicas y principales infraestructuras; no obstante, las revisiones siguen debido a la magnitud del terremoto ya que se dieron diversas llamadas sobre incendios y daños en viviendas particulares.

Tal es el caso del centro comercial Aeon Mall Kumamoto, donde se presentó una explosión provocó el colapso del segundo piso y varias personas quedaron atrapadas en su interior.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake



An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.



For updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/Yf0wGeglbw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Finalmente, la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) informó que el sismo no causó daños ni problemas de seguridad en la Central Nuclear de Sendai.

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