Confirmado en Jalisco: inicia la Línea 5 y este será el recorrido que conectará cinco municipios del estado

La red de transporte público de Jalisco ha sumado una nueva alternativa para quienes se desplazan diariamente por el sur del Área Metropolitana de Guadalajara. Y es que desde el 4 de junio comenzó operaciones la Línea 5.

Además de enlazar con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el nuevo sistema permitirá conectar con otras rutas de transporte masivo ya existentes.

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¿Qué municipios conecta la Línea 5?

La nueva línea recorrerá cinco municipios del Área Metropolitana de Guadalajara:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

El corredor principal tiene una extensión cercana a los 32 kilómetros y enlaza puntos de gran movimiento como Expo Guadalajara, el Parque Agua Azul, el Estadio Akron y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Estas son las estaciones de la Línea 5

A lo largo de su recorrido, la Línea 5 contará con nueve estaciones distribuidas en distintos puntos estratégicos de la zona sur metropolitana.

Las estaciones confirmadas son:

Aeropuerto

San José del Quince

La Piedrera

La Gigantera

Las Pintitas

Las Torres

Parque Montenegro

Las Liebres

Carretera a Chapala

¿Cómo se conecta con el resto del transporte público y cuánto costará?

Uno de los principales cambios para los usuarios será la posibilidad de enlazar sus recorridos con otros sistemas ya existentes dentro de la ciudad.

La Línea 5 tendrá conexión con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero. Esto permitirá ampliar las opciones de movilidad para quienes realizan viajes largos dentro de la zona metropolitana.

El nuevo sistema contará con servicio gratuito entre las 14:00 y las 22:00 horas. Según autoridades, del 5 al 7 de junio continuará operando sin costo para los usuarios. A partir del 8 de junio comenzará a aplicarse la tarifa regular de 11 pesos mediante las tarjetas Mi Movilidad o Única.

En cuanto a los horarios, la Línea 5 operará diariamente desde las 3:30 de la madrugada hasta las 10:30 de la noche. Además, los usuarios podrán acceder a descuentos en transbordos hacia otros sistemas de transporte integrados.

¿Por qué la Línea 5 es diferente a otros corredores?

Una de las principales características de este proyecto es que se trata de la primera línea de transporte masivo del país operada completamente con unidades eléctricas.

Para prestar el servicio se incorporó una flota de 41 autobuses que funcionan con este tipo de tecnología. Las unidades cuentan con capacidad para transportar a más de un centenar de pasajeros por viaje y disponen de espacios destinados al equipaje de quienes se dirigen al aeropuerto.

También incluyen elementos de accesibilidad como rampas de acceso, espacios para sillas de ruedas y señalización diseñada para facilitar su uso por personas con discapacidad o movilidad reducida.

El proyecto también estuvo acompañado por obras complementarias sobre la Carretera a Chapala y forma parte de una inversión estatal superior a los 2 mil 300 millones de pesos destinada a la incorporación de nuevas unidades y al fortalecimiento de la red de transporte operada en Jalisco.

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