Chiapas y Tabasco, en la mira del SMN para el jueves: los municipios donde se esperan hasta 150 mm y riesgo de inundación

Las lluvias intensas continuarán en el sureste del país durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Chiapas y Tabasco registren precipitaciones de 75 a 150 milímetros durante el jueves 30 de julio, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene una alerta preventiva para Chiapas y Tabasco, además de Veracruz y Oaxaca, debido a la persistencia de las lluvias y a la saturación de los suelos, condiciones que podrían favorecer afectaciones en zonas urbanas y comunidades cercanas a cauces de agua.

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¿Qué municipios de Chiapas y Tabasco podrían registrar las lluvias más intensas?

De acuerdo con el pronóstico nacional del SMN, las lluvias más intensas del jueves se concentrarán en el noroeste y sur de Chiapas, así como en el centro y oeste de Tabasco.

Aunque el organismo meteorológico delimita las regiones y no publica un listado de municipios, estas son algunas de las localidades ubicadas dentro de las zonas con mayor probabilidad de afectación.

Chiapas (noroeste y sur)

Pichucalco

Juárez

Reforma

Ostuacán

Tapachula

Suchiate

Huixtla

Mapastepec

🚜 En el marco de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, las Secretarías Municipales de Protección Civil continúan realizando labores operativas y de mantenimiento para proteger a la población:



🌿 La Concordia: Limpieza del derecho de vía y desrame preventivo de árboles pic.twitter.com/3EeXWAtdAb — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 28, 2026

Tabasco (centro y oeste)

Centro (Villahermosa)

Cunduacán

Jalpa de Méndez

Comalcalco

Paraíso

Nacajuca

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en áreas de pendiente.

Se mantendrá la probabilidad de #Lluvias fuertes a muy fuertes en gran parde de #México.



Consulta más detalles del #Pronóstico a 96 horas, aquí. ⤵️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/HGT5ZXfh6w — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 28, 2026

¿Por qué lloverá con tanta intensidad en Chiapas y Tabasco?

Según el SMN, las precipitaciones estarán asociadas a la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos una onda tropical, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, fenómenos que favorecerán lluvias fuertes e intensas en gran parte del sureste mexicano.

La CNPC advirtió que la continuidad de las precipitaciones durante los últimos días ha provocado una mayor saturación de los suelos, por lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos e inundaciones, especialmente en comunidades ubicadas en zonas bajas o cercanas a cauces.

Ante este pronóstico, las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos o corrientes de agua, no transitar por calles inundadas, mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de que se emitan avisos o evacuaciones preventivas.

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