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Sabiduría y experiencia: adultos mayores que nunca dejan de trabajar y son ejemplo de vida

Marta perdió sus brazos en un accidente, pero a sus 71 años sigue trabajando; como ella, miles de adultos mayores en México demuestran que no hay obstáculos para seguir adelante.

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Por: Arturo Engels

¿Qué te detiene a ti? Porque a Marta, Leticia y Mario, absolutamente nada. Adultos mayores que son ejemplo de vida. Marta tiene 71 años y un accidente eléctrico mientras trabajaba en la construcción le arrebató ambos brazos y varios dedos de sus pies; sin embargo, con una sonrisa y una fortaleza que pocos comprenden, ella misma lo resume mejor que nadie: “Soy la hierbabuena, porque hierba mala dura más, mejor la hierbabuena. Me he salvado de muchas.” Hoy escribe, pinta y se comunica con el mundo usando sus accesorios. Nada la detiene.

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Leticia es maestra de vocación, pero cuando cumplió 65 años decidió dar un giro a su vida y emprender su propio negocio. Para ella, la clave está en la independencia: “Como adultos no nos debemos de poner a vivir de los demás cuando todavía tenemos fuerza, carácter e intención de hacer más.” Una lección que muchos jóvenes deberían escuchar.

Adultos mayores trabajadores en México: historias de superación, emprendimiento y vida productiva después de los 65 años.

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