Eclipse lunar de agosto: fechas y si se verá en México

El cielo volverá a ofrecer un espectáculo antes de que termine el verano. De acuerdo con el calendario de eventos astronómicos 2026 publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en agosto ocurrirá un eclipse parcial de Luna que podrá observarse, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

De acuerdo con especialistas, un eclipse de estas características no volverá a repetirse hasta 2028, por lo que representa una oportunidad especial para los aficionados de la astronomía y el público en general.

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¿Cuándo es el eclipse lunar de agosto 2026?

Este evento astronómico sucederá el 27 y 28 de agosto. Alcanzará un gran porcentaje de oscurecimiento y se podrá observar claramente desde México y el resto de América.

¿Qué ocurrirá durante el eclipse lunar de agosto?

Se trata de un eclipse lunar parcial, fenómeno que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Esto solo sucede durante la fase de Luna Llena.

En esta ocasión, cerca del 93% de la superficie visible de la Luna quedará cubierta, lo que hará que el disco lunar adquiera tonalidades rojizas, un efecto conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

Luna de sangre agosto 2026: ¿Se verá en México?

Sí. México se encuentra entre las regiones privilegiadas para observar este fenómeno. El eclipse será visible en prácticamente todo el territorio nacional.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse a simple vista y no representan ningún riesgo para la vista, por lo que no será necesario utilizar filtros o lentes especiales. Para disfrutar mejor la experiencia, se recomienda buscar un stio con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

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