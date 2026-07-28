Asesinan a Danya Marino, colaboradora de Banco Azteca en Morelos; iba rumbo a su hogar

¡Violencia desatada en Morelos! Danya Marino Diaz, colaboradora de Banco Azteca fue asesinada a balazos durante un ataque armado ocurrido la noche del pasado domingo 26 de julio de 2026, mientras esperaba el transporte público sobre el bulevar Cuauhnáhuac, a la altura de la zona conocida como “Packsa”, en el municipio de Jiutepec.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando hombres armados llegaron hasta el paradero y dispararon directamente contra la víctima, para después escapar. Danya quedó sin vida recargada sobre una de las bancas del sitio, mientras comerciantes y automovilistas solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

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¿Qué se sabe del ataque contra Danya Marino Diaz?

Paramédicos del Centro de Control de Emergencias Civac confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Posteriormente elementos de la Policía Municipal de Jiutepec, la Secretaría de Seguridad y Protección Cudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, la acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó las diligencias e inició la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del crimen ni reportan personas detenidas, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Banco Azteca (@BancoAzteca) denuncia el asesinato de su colaboradora Danya Marino en Jiutepec, Morelos, mientras esperaba el transporte público para regresar a su hogar.🚨

Acompañamos a su familia en todo momento y daremos seguimiento puntual a la investigación.‼️

Descanse en paz… pic.twitter.com/j85UqQ6ubi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 28, 2026

Banco Azteca exige justicia por el asesinato de Danya Marino Diaz

A través de un comunicado, Banco Azteca expresó su “profunda indignación” por el asesinato de Danya Marino Diaz y aseguró que acompañará a su familia durante todo el proceso.

La institución calificó el crimen como “inadmisible” y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita identificar y detener el responsables.

Violencia desatada en Morelos

El homicidio de Danya Marino Diaz ocurrió después de un fin de semana violento en el estado de Morelos, donde se reportaron al menos ocho homicidios más en distintos municipios.

El caso Danya Marino también se registra días después de qué el Gabinete de Seguridad Federal informará sobre una disminución de homicidios dolosos y una reducción del 10% en los casos de feminicidios en la entidad, con base en cifras oficiales.

Mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones, el asesinato de Danya Marino Diaz vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las mujeres y de quienes utilizan en el transporte público para regresar a casa. La exigencia de justicia, crece entre familiares, compañeros de trabajo y la sociedad en general.

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