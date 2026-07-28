Esto dice la ley sobre las cuotas escolares para el regreso a clases de 2026

En unas semanas será el regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 y para evitar malentendidos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró a los padres de familia que no se les puede obligar a pagar cuotas y negar la inscripción por no cubrirla.

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SEP reitera que no es obligatorio pagar cuota

De acuerdo con la SEP no se puede condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, o la entrega de documentación a cambio del pago de una cuota.

La Ley General de Educación establece que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo.

En algunas instituciones, las aportaciones económicas pueden acordarse de manera colegiada entre los padres con el objetivo de cubrir necesidades del plantel pero no se deben convertir en un requisitos para garantizar el acceso a la educación.

¿Cómo denunciar si me obligan a pagar una cuota?

Si en la escuela de tu hijo te condicionan a pagar para que se pueda inscribir pueden realizar una denuncia en las Oficinas de Defensa del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Puedes llamar al 55 5568 8722 u 800 468 8722, o enviar un correo electrónico a conciliaexpres@profeco.gob.mx.

Cabe mencionar que el ciclo escolar 2026-2027 comienza el 31 de agosto y termina el 9 de julio de 2027, es decir que tiene un total de 185 días de clases para educación básica.

Mientras que las vacaciones de invierno son del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 y las de Semana Santa del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

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