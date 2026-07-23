Cambia el transporte público de Jalisco y lo confirma la SETRAN: la medida que ya impacta en 275 rutas del estado

La Secretaría de Transporte de Jalisco concluyó la digitalización e integración de 275 rutas de camiones urbanos en la plataforma Google Maps para consultar recorridos, paradas y conexiones.

El despliegue tecnológico impulsado por el gobierno estatal permitirá planificar trayectos en tiempo real y reducir la incertidumbre en los traslados diarios.

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¿En qué consiste el cambio que la SETRAN aplicó a 275 rutas de camiones en Jalisco?

La SETRAN de Jalisco cargó la información operativa de los derroteros bajo el estándar internacional General Transit Feed Specification. El acceso a la consulta de trayectos e itinerarios no genera ningún costo para los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior.

La actualización digital del sistema desplegado en Google Maps ofrece estas funciones inmediatas que favorecen a una mejor experiencia del usuario:

El mapeo de 275 rutas despliega los recorridos completos de los camiones en dispositivos móviles.

despliega los recorridos completos de los camiones en dispositivos móviles. Las paradas autorizadas identifican los puntos de ascenso para transbordar de forma directa con las líneas de Mi Tren.

identifican los puntos de ascenso para transbordar de forma directa con las líneas de Mi Tren. El cálculo de itinerarios sugiere las mejores combinaciones de viaje según la distancia y la congestión vial.

¿Cuándo estará disponible el rastreo GPS en tiempo real del transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara?

El Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, confirmó que la dependencia estatal realiza pruebas piloto de geolocalización en unidades de las rutas T14B, C123-V1 y troncales de Mi Macro Calzada. El proyecto impulsado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en alianza con la empresa Ualabee, conectará los GPS de toda la flota en los próximos meses.

El plan tecnológico coordinado por la SETRAN integrará alertas sobre incidentes viales a través de Waze. La estrategia colocará a la entidad como referente nacional al digitalizar la totalidad del parque vehicular del servicio público.

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