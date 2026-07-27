Aseguran tractocamión con 48 mil latas de cerveza robada en Tabasco; una persona fue detenida

Un operativo de autoridades federales permitió el aseguramiento de un tractocamión que transportaba aproximadamente 48 mil latas de cerveza presuntamente robadas en el estado de Tabasco. Durante la acción, también fue detenido una persona que no pudo acreditar la legal posesión de la mercancía.

El Gabinete de Seguridad de Tabasco informó que el decomiso se realizó como parte de las acciones de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en coordinacion con los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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FIRT OLMECA LOGRA IMPORTANTE ASEGURAMIENTO DE APROXIMADAMENTE 48 MIL LATAS DE CERVEZA.https://t.co/oQTXuV1MRP pic.twitter.com/ybnMb5eZR4 — Gabinete de Seguridad de Tabasco (@GabSeguridadTab) July 27, 2026

Golpe al robo de mercancías: recuperan 48 mil latas de cerveza robadas en Tabasco

¿Qué paso en Tabasco? De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo sobre el tramo carretero Raudales-Malpaso en el municipio de Huimanguillo , luego de qué las autoridades recibirán una denuncia anónima sobre posibles hechos delictivos relacionados con el transporte de mercancía.

Tras realizar labores de investigación. los agentes ubicaron un tractocamión marca Internacional, acoplado una caja seca, que circulaba por la zona. Al detener la unidad para una inspección, encontraron en su interior 2 mil planchas con 24 latas cada una, equivalente acerca de 48 mil latas de cerveza de diversas marcas.

Aseguran tractocamión con 48 mil latas de cerveza robadas en Tabasco; hay un detenido Golpe al robo de mercancías: recuperan 48 mil latas de cerveza robadas en Tabasco (FGR)

¿Qué pasó con el chofer y las latas de cerveza robada en Tabasco?

Las autoridades señalaron que el conductor no presentó documentación que acreditará la propiedad o procedencia legal de la mercancía, por lo que fue detenido y puesto disposición del Ministerio Público Federal, nstancia que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad.

Tanto el tractocamión como la carga asegurada quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

El aseguramiento representa un nuevo golpe contra el robo y traslado ilegal de mercancías en carreteras de México, un delito que genera importantes pérdidas económicas para empresas, transportistas y fabricantes.

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