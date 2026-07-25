Walmart remata refrigerador Samsung 11 pies Digital Inverter con 15% de descuento y 24 MSI

El Refrigerador Samsung Top Mount de 11 pies en Acero —electrodoméstico de la línea Top Mount de Samsung con compresor Digital Inverter, garantía de 20 años en el compresor, sistema Advanced All-Around Cooling y Zona Fresca Húmeda— pasó de $10,587 a $8,999 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $1,588 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 15 por ciento.

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Walmart habilita el financiamiento a hasta 24 meses sin intereses de $374.96 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el refrigerador Samsung 11 pies de Walmart

El Refrigerador Samsung Top Mount 11 pies es una de las propuestas más completas del catálogo de electrodomésticos línea blanca accesible de Walmart y se posiciona como equipo ideal para audiencia mexicana familiar de 2 a 4 integrantes que busca un refrigerador de capacidad intermedia con tecnología premium Samsung sin la inversión típica del segmento French Door o Side by Side ($20,000+ pesos).

Refrigerador 11 pies Samsung Top Mount Acero en Walmart (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el refrigerador Top Mount 11 pies:

Capacidad y diseño:

Marca: Samsung (referente mundial en electrodomésticos con más de 50 años de trayectoria).

(referente mundial en electrodomésticos con más de 50 años de trayectoria). Tipo: Top Mount — congelador ubicado en la parte superior con refrigerador amplio abajo.

— congelador ubicado en la parte superior con refrigerador amplio abajo. Capacidad total: 11 pies cúbicos (aproximadamente 305 litros) — ideal para familia de 2 a 4 integrantes.

(aproximadamente 305 litros) — ideal para familia de 2 a 4 integrantes. Color: Acero con acabado premium resistente a huellas dactilares.

con acabado premium resistente a huellas dactilares. Dimensiones aproximadas: 637 mm ancho x 1805 mm alto x 682 mm profundidad — formato compacto ideal para cocinas medianas.

Compresor Digital Inverter con garantía 20 años:

Compresor: Digital Inverter que ajusta automáticamente su velocidad según la demanda de refrigeración.

que ajusta automáticamente su velocidad según la demanda de refrigeración. Garantía extendida: 20 años exclusivamente en el compresor (garantía superior al estándar típico de 10 años del segmento).

(garantía superior al estándar típico de 10 años del segmento). Beneficios: menor consumo energético + operación silenciosa + rendimiento duradero.

Sistema de refrigeración inteligente:

Advanced All-Around Cooling™: sistema que comprueba continuamente la temperatura y hace circular aire frío a través de rejillas de ventilación estratégicamente situadas para distribución uniforme del frío.

sistema que comprueba continuamente la temperatura y hace circular aire frío a través de rejillas de ventilación estratégicamente situadas para distribución uniforme del frío. Zona Fresca Húmeda: cajón de diseño inteligente que proporciona un entorno óptimo para almacenar alimentos perecederos (frutas, verduras, carnes) manteniéndolos frescos por más tiempo.

cajón de diseño inteligente que proporciona un entorno óptimo para almacenar alimentos perecederos (frutas, verduras, carnes) manteniéndolos frescos por más tiempo. Eficiencia energética alta: clasificación premium que reduce el consumo eléctrico mensual.

Almacenamiento inteligente:

Gran Almacenamiento en puertas: capacidad para guardar grandes envases de leche y jugo + dos filas completas de latas y botellas + ideal para enfriar botellas largas.

capacidad para guardar grandes envases de leche y jugo + dos filas completas de latas y botellas + ideal para enfriar botellas largas. Estante Fácil Desliz: bisagras giratorias con estante extraíble para organización eficiente y acceso rápido a los alimentos.

bisagras giratorias con estante extraíble para organización eficiente y acceso rápido a los alimentos. Compartimentos ajustables: distribución flexible según necesidades específicas del hogar.

distribución flexible según necesidades específicas del hogar. Cajones de verduras amplios: con visibilidad clara del contenido almacenado.

Ideal para:

Familias de 2 a 4 integrantes que buscan capacidad intermedia sin inversión premium.

que buscan capacidad intermedia sin inversión premium. Audiencia con espacio limitado en la cocina (formato compacto 637 mm ancho).

en la cocina (formato compacto 637 mm ancho). Adultos 40+ años que valoran garantía extendida de 20 años en compresor.

que valoran garantía extendida de 20 años en compresor. Renovación de refrigerador después de 10+ años de uso continuo con marca premium.

después de 10+ años de uso continuo con marca premium. Audiencia con presupuesto ajustado ($8,000-$10,000 pesos) buscando calidad Samsung accesible.

Forma de envío en Walmart y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica del refrigerador y sus componentes, además de garantía extendida de 20 años exclusivamente en el compresor Digital Inverter. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el refrigerador no haya sido instalado y conserve el empaque original.

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