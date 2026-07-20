Liverpool lanza a precio de regalo la barra de sonido Samsung HW-Q800H con Wireless Dolby Atmos y hasta 18 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más completas del año dentro del segmento de audio premium para el hogar. La Barra de sonido Samsung HW-Q800H con subwoofer inalámbrico —equipo de la línea Q-Series 2026 de Samsung con configuración auténtica de 5.1.2 canales, tecnología Wireless Dolby Atmos y Q-Symphony con inteligencia artificial— pasó de $17,140 a $11,998 pesos, lo que representa un ahorro directo de $5,142 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 30 por ciento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Liverpool habilita el financiamiento a hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes según la información disponible en la ficha del producto (mensualidad estándar de $1,120.69 pesos según plan específico del retailer). Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo.

Qué ofrece la barra de sonido Samsung HW-Q800H en Liverpool

La Barra de sonido Samsung HW-Q800H es la propuesta actual de la línea Q-Series 2026 de Samsung y se posiciona como equipo audio premium accesible dentro del catálogo Q-Series con especificaciones técnicas de nueva generación.

Barra de sonido Samsung en Liverpool Descuento del 30% respecto al precio original. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo HW-Q800H:

Configuración de canales y potencia:

Marca: Samsung (referente mundial en pantallas Smart TV y audio premium con más de 50 años de trayectoria).

(referente mundial en pantallas Smart TV y audio premium con más de 50 años de trayectoria). Modelo: HW-Q800H (línea Q-Series 2026).

(línea Q-Series 2026). Configuración: 5.1.2 canales (5 canales frontales y envolventes + 1 canal subwoofer + 2 canales up-firing hacia arriba orientados al techo).

(5 canales frontales y envolventes + 1 canal subwoofer + 2 canales up-firing hacia arriba orientados al techo). Subwoofer inalámbrico: incluido con unidad activa de 6.5 pulgadas y radiador pasivo de 8 pulgadas para graves profundos y potentes.

Tecnologías Dolby Atmos y audio inmersivo:

Wireless Dolby Atmos: transmisión inalámbrica Dolby Atmos vía WiFi sin necesidad de cable HDMI entre televisores Samsung compatibles (modelos 2022 a 2026) y la barra de sonido — característica exclusiva del ecosistema Samsung.

transmisión inalámbrica Dolby Atmos vía WiFi sin necesidad de cable HDMI entre televisores Samsung compatibles (modelos 2022 a 2026) y la barra de sonido — característica exclusiva del ecosistema Samsung. Dolby Atmos inalámbrico: rodea al usuario con sonido 3D envolvente para experiencia tipo cine en casa.

rodea al usuario con sonido 3D envolvente para experiencia tipo cine en casa. Eclipsa Audio: tecnología audio espacial 3D que ofrece paisajes sonoros inmersivos y potentes.

tecnología audio espacial 3D que ofrece paisajes sonoros inmersivos y potentes. Canales up-firing físicos: altavoces orientados hacia arriba que rebotan el audio en el techo para efecto verdadero de sonido descendente Dolby Atmos.

Tecnologías Q-Symphony y sinergia con TV Samsung:

Q-Symphony con IA: separa voces y sonidos de fondo automáticamente para reproducirlos en el canal óptimo entre TV Samsung y barra de sonido simultáneamente para diálogos más claros + sonido envolvente 3D más inmersivo en total sincronía.

separa voces y sonidos de fondo automáticamente para reproducirlos en el canal óptimo entre TV Samsung y barra de sonido simultáneamente para diálogos más claros + sonido envolvente 3D más inmersivo en total sincronía. Compatibilidad Q-Symphony: televisores Samsung 2020-2026 (líneas TU8000, AU7000, BU8000, CU7000, DU7000, U8000F, U8000H y superiores, además de modelos The Frame y The Frame Pro 2021-2026).

televisores Samsung 2020-2026 (líneas TU8000, AU7000, BU8000, CU7000, DU7000, U8000F, U8000H y superiores, además de modelos The Frame y The Frame Pro 2021-2026). SpaceFit Sound Pro: analiza el espacio de la habitación y ajusta el audio automáticamente para máxima claridad e inmersión personalizada según reflejos, distancias y acústica del entorno.

Tecnologías de audio inteligente:

AI Adaptive Sound: reconoce el tipo de contenido reproducido (películas + series + música + deportes + noticias + gaming) y ajusta automáticamente los ajustes de audio para producir voces claras y sonidos detallados según cada tipo de contenido.

reconoce el tipo de contenido reproducido (películas + series + música + deportes + noticias + gaming) y ajusta automáticamente los ajustes de audio para producir voces claras y sonidos detallados según cada tipo de contenido. Modo Juego Pro: ajusta automáticamente el audio cuando detecta una consola conectada al televisor Samsung + optimiza sonido según tipo de juego cuando se juega vía Gaming Hub del televisor Samsung.

ajusta automáticamente el audio cuando detecta una consola conectada al televisor Samsung + optimiza sonido según tipo de juego cuando se juega vía Gaming Hub del televisor Samsung. Modo Sin Subwoofer nocturno: permite silenciar el subwoofer para no molestar de noche mientras la barra de sonido principal sigue proporcionando graves intensos para experiencia cinematográfica.

Conectividad y ecosistema:

HDMI eARC: con paso 4K HDR10+ para transmisión de audio fluida desde la TV y sus dispositivos conectados.

con paso 4K HDR10+ para transmisión de audio fluida desde la TV y sus dispositivos conectados. Bluetooth 5.3: para conexión inalámbrica de smartphones + tablets + otros dispositivos compatibles.

para conexión inalámbrica de smartphones + tablets + otros dispositivos compatibles. WiFi integrado: para transmisión Dolby Atmos inalámbrica y conexión a servicios streaming.

para transmisión Dolby Atmos inalámbrica y conexión a servicios streaming. AirPlay 2: compatibilidad con ecosistema Apple (iPhone + iPad + Mac).

compatibilidad con ecosistema Apple (iPhone + iPad + Mac). Google Cast: compatibilidad con ecosistema Google (smartphones + tablets Android).

compatibilidad con ecosistema Google (smartphones + tablets Android). Spotify Connect: integración directa con la app Spotify para transmisión de música en calidad premium.

integración directa con la app Spotify para transmisión de música en calidad premium. Compatible con Roon: servicio de audio Hi-Fi para audiófilos que requieren máxima calidad de audio.

servicio de audio Hi-Fi para audiófilos que requieren máxima calidad de audio. SmartThings: integración con la app oficial Samsung para control unificado del ecosistema del hogar.

integración con la app oficial Samsung para control unificado del ecosistema del hogar. Asistente de voz integrado: para control por voz.

Contenido de la caja:

1 barra de sonido Samsung HW-Q800H.

1 subwoofer inalámbrico PS-WQ930H.

1 control remoto con baterías incluidas.

1 cable HDMI.

1 kit de montaje en pared.

Pies de goma antideslizantes.

Manual de usuario y documentación de garantía.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica de la barra de sonido, el subwoofer inalámbrico y los accesorios incluidos en la caja. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con Samsung México en caso de incidencia; el servicio postventa se gestiona directamente a través del Centro de Soporte Samsung en samsung.com/mx o llamando al servicio de atención al cliente Samsung México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.