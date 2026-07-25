Samsung abre vacante en Querétaro para auxiliar de mantenimiento por más de $10,000 mensuales: requisitos y cómo aplicar al empleo

Samsung Electro-Mechanics México —subsidiaria del grupo surcoreano Samsung con actividad especializada en la producción de componentes electrónicos (capacitores multicapa MLCC + sustratos semiconductores + módulos de cámara + tarjetas de circuitos impresos PCB)— publicó una vacante oficial para el puesto de auxiliar de mantenimiento en su planta del Parque Industrial Querétaro con sueldo mensual de entre $10,000 y $11,000 pesos. El puesto se encuentra publicado a través del portal oficial de reclutamiento OCC (Occupational Center of Career) y requiere educación mínima de bachillerato, disponibilidad para rolar turnos, conocimientos básicos de computación y jornada completa presencial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cuáles son los requisitos para postularse a la vacante Samsung en Querétaro

El puesto de auxiliar de mantenimiento en Samsung Electro-Mechanics México está clasificado dentro de la categoría Manufactura - Producción - Operación, específicamente en la subcategoría de Mantenimiento general. Estos son los requisitos oficiales confirmados por la empresa para postularse:

Educación y formación:

Estudios mínimos: Bachillerato terminado (acreditable con certificado oficial).

(acreditable con certificado oficial). No se requiere formación técnica adicional obligatoria, aunque conocimientos previos en mantenimiento industrial pueden ser un plus.

Disponibilidad y jornada laboral:

Disponibilidad para rolar turnos: el puesto opera bajo esquema de turnos rotativos (habitualmente incluye turno matutino, vespertino y nocturno).

el puesto opera bajo esquema de turnos rotativos (habitualmente incluye turno matutino, vespertino y nocturno). Contratación: tiempo completo — jornada completa presencial.

— jornada completa presencial. Modalidad de trabajo: presencial en el Parque Industrial Querétaro.

Habilidades técnicas:

Conocimientos básicos de computación (manejo de sistemas operativos + navegación web básica + apps de productividad estándar).

(manejo de sistemas operativos + navegación web básica + apps de productividad estándar). No se requiere manejo avanzado de sistemas específicos.

Fábrica Samsung en Querétaro (Samsung)

Cuáles son las responsabilidades del puesto de auxiliar de mantenimiento en Samsung

El auxiliar de mantenimiento en Samsung Electro-Mechanics México desempeñará las siguientes funciones principales dentro de la planta industrial:

Realizar tareas de mantenimiento general de las instalaciones y equipos productivos de la planta.

de las instalaciones y equipos productivos de la planta. Identificar y solucionar averías en general en equipos eléctricos, mecánicos y de infraestructura básica.

en equipos eléctricos, mecánicos y de infraestructura básica. Colaborar con el equipo de mantenimiento para garantizar la operatividad continua de las instalaciones productivas.

para garantizar la operatividad continua de las instalaciones productivas. Trabajar bajo turnos rotativos para mantener la operación 24 horas de la planta industrial.

para mantener la operación 24 horas de la planta industrial. Cumplir con protocolos de seguridad industriales estándar de la industria de manufactura electrónica.

Cuáles son los beneficios y prestaciones adicionales que ofrece Samsung

Además del sueldo base de $10,000 a $11,000 pesos mensuales, Samsung Electro-Mechanics México ofrece un paquete de beneficios superior al estándar del sector industrial:

Prestaciones económicas:

Prestaciones superiores a las de la ley (por encima del mínimo legal establecido en la Ley Federal del Trabajo).

(por encima del mínimo legal establecido en la Ley Federal del Trabajo). Prestaciones de ley completas: aguinaldo + vacaciones + prima vacacional + IMSS + INFONAVIT + AFORE + reparto de utilidades.

completas: aguinaldo + vacaciones + prima vacacional + IMSS + INFONAVIT + AFORE + reparto de utilidades. Fondo de ahorro con aportación mensual (típicamente 13 por ciento de aportación empresa-empleado).

con aportación mensual (típicamente 13 por ciento de aportación empresa-empleado). Vales de despensa mensuales adicionales al sueldo base.

Beneficios adicionales:

Transporte proporcionado por la empresa desde puntos estratégicos de Querétaro hasta el Parque Industrial.

proporcionado por la empresa desde puntos estratégicos de Querétaro hasta el Parque Industrial. Ambiente de trabajo seguro y saludable con protocolos de seguridad industrial certificados.

con protocolos de seguridad industrial certificados. Oportunidades de crecimiento profesional dentro del grupo Samsung con presencia global.

dentro del grupo Samsung con presencia global. Comedor industrial (típico en plantas manufactureras Samsung con reseñas de empleados destacando calidad del comedor).

Cómo aplicar a la vacante Samsung Querétaro paso a paso

Estos son los pasos oficiales para aplicar a la vacante de auxiliar de mantenimiento en Samsung Electro-Mechanics México:

Paso 1: Preparar documentación

CV actualizado con datos personales completos + experiencia laboral previa + estudios académicos.

con datos personales completos + experiencia laboral previa + estudios académicos. Certificado de bachillerato o comprobante de estudios equivalente.

o comprobante de estudios equivalente. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

(INE, pasaporte o cédula profesional). CURP actualizada.

actualizada. Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

reciente (no mayor a 3 meses). RFC con homoclave si ya cuentas con registro fiscal.

Paso 2: Postularse a través del portal OCC

Ingresar al portal oficial OCC México (occ.com.mx).

(occ.com.mx). Buscar la vacante con el identificador 21261101 en el buscador de la plataforma.

en el buscador de la plataforma. Crear cuenta de candidato o iniciar sesión con perfil existente.

Postularse a la oferta con el CV cargado y datos actualizados.

Paso 3: Espera respuesta del área de reclutamiento

El proceso de reclutamiento incluye habitualmente evaluación curricular inicial + entrevista telefónica con reclutador + entrevista presencial en la planta + exámenes técnicos básicos + exámenes médicos de rutina previos a la contratación.

Paso 4: Acudir a entrevista presencial

Presentarse en la dirección oficial: Parque Industrial Querétaro, Querétaro, Qro .

. Llevar documentación completa impresa + CV actualizado.

Prepararse para preguntas sobre disponibilidad de turnos, experiencia previa en mantenimiento y motivación para trabajar en Samsung.

Samsung Electro-Mechanics México forma parte del grupo Samsung con presencia global en más de 80 países y aproximadamente 34,000 empleados en la matriz internacional. La subsidiaria mexicana en el Parque Industrial Querétaro tiene más de 22 años de operación consolidada en la ciudad y es una de las plantas de componentes electrónicos más importantes del grupo Samsung en América Latina. La empresa forma parte del grupo Samsung Group que también opera Samsung Electronics (smartphones, pantallas, electrodomésticos línea blanca cubiertos previamente en cluster editorial ADN40) y Samsung Display (paneles OLED para dispositivos móviles y televisores).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.