Samsung presentará en julio un plegable completamente nuevo que nadie esperaba

Samsung confirmó que su próximo Galaxy Unpacked se realizará el 22 de julio en Londres, Inglaterra. Será la segunda gran presentación del año para la marca surcoreana y, a diferencia de ediciones pasadas, en esta ocasión se presentarán tres modelos plegables en lugar de los dos habituales.

El comunicado oficial de Samsung ubica el evento a las 2:00 de la tarde, hora de Londres, lo que equivale a las 7:00 de la mañana en Ciudad de México. La transmisión se realizará a través del sitio oficial de Samsung y de su canal de YouTube de manera gratuita. La marca ya habilitó una página de registro donde promete "beneficios exclusivos" a quienes se anoten antes del lanzamiento.

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¿Qué plegable nuevo presentará Samsung en México y el mundo?

Antes de confirmar el Unpacked, Samsung ya había insinuado en redes sociales el nuevo formato de uno de sus próximos plegables, sin dar detalles concretos. Las filtraciones apuntan a un dispositivo más ancho y menos alto, con forma de pasaporte, pensado como rival directo del rumoreado iPhone Fold, el primer plegable que prepara Apple.

Este modelo con formato distinto sería la gran novedad de la familia Galaxy Z, la más relevante desde que nació la línea de plegables de Samsung, según todo lo que se conoce hasta ahora.

¿Qué pasa con el Galaxy Z Fold8 Ultra y el Flip8?

El sucesor directo del Galaxy Z Fold7 llegaría bajo el nombre Galaxy Z Fold8 Ultra, la primera vez que Samsung usa el apellido “Ultra” fuera de la familia Galaxy S. Mantendría el diseño alto y delgado de siempre, con salto de potencia gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería más grande y carga más rápida, de acuerdo con los rumores.

El otro plegable confirmado es el Galaxy Z Flip8, el formato compacto de la marca. Se esperan mejoras similares a las de su hermano mayor: diseño delgado y ligero, más potencia y cámaras renovadas.

Si tienes pensado cambiar de celular este año, conviene esperar al 22 de julio antes de decidir: la oferta de plegables de Samsung crecerá y el nuevo formato podría cambiar qué modelo te conviene más.

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