Liverpool remata la bicicleta fija Droplet SP13 de acero con resistencia ajustable para ejercicio cardiovascular y bajar de peso en casa

La Bicicleta Fija Droplet SP13 de Acero para Spinning —equipo de fitness de la marca mexicana Droplet con volante de inercia de 13 kilogramos, resistencia por fricción con 8 niveles regulables y estructura de acero para uso doméstico intensivo— pasó de $7,649 a $4,129 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $3,520 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 46 por ciento, uno de los porcentajes más altos del segmento equipos de ejercicio hogar del retail mexicano actual.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 6 meses sin intereses de $688.17 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la bicicleta fija Droplet SP13 de Liverpool

La Bicicleta Fija Droplet SP13 es una de las propuestas más completas del catálogo de equipos de ejercicio hogar accesible de Liverpool y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta 45+ años que quiere iniciar o mantener rutinas de ejercicio cardiovascular en casa (spinning + cardio + quema de calorías) sin la inversión típica del segmento premium.

Bicicleta fija Droplet en Liverpool (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Droplet México para el modelo SP13:

Marca y estructura:

Marca: Droplet (fabricante mexicano especializado en equipos de fitness hogar con enfoque en calidad accesible).

(fabricante mexicano especializado en equipos de fitness hogar con enfoque en calidad accesible). Modelo: SP13 — línea Spinning con volante de inercia de 13 kilogramos.

— línea Spinning con volante de inercia de 13 kilogramos. Material: estructura de acero firme y estable para uso doméstico intensivo.

firme y estable para uso doméstico intensivo. Uso recomendado: cardio + spinning + entrenamiento en intervalos + quema de calorías.

Sistema de resistencia y pedaleo:

Volante de inercia: 13 kilogramos — proporciona pedaleo constante, estable y silencioso ideal para entrenamientos exigentes.

— proporciona pedaleo constante, estable y silencioso ideal para entrenamientos exigentes. Sistema de resistencia: por fricción con 8 niveles regulables que permiten ajustar la intensidad desde recorrido llano hasta subida intensa de montaña.

por fricción con que permiten ajustar la intensidad desde recorrido llano hasta subida intensa de montaña. Freno de emergencia: sistema de seguridad para detener el pedaleo instantáneamente cuando sea necesario.

sistema de seguridad para detener el pedaleo instantáneamente cuando sea necesario. Transmisión: por banda para operación silenciosa y de baja mantenimiento.

Ergonomía y comodidad:

Asiento ergonómico ajustable para adaptarse a diferentes alturas de usuario.

para adaptarse a diferentes alturas de usuario. Manubrio ajustable para posiciones múltiples de entrenamiento.

para posiciones múltiples de entrenamiento. Pedales con correas para máxima seguridad y transferencia de energía.

para máxima seguridad y transferencia de energía. Ruedas de transporte para desplazamiento sencillo dentro del hogar sin esfuerzo.

Panel LCD y monitoreo de progreso:

Pantalla LCD con funciones digitales de seguimiento.

con funciones digitales de seguimiento. Métricas monitoreadas: tiempo de sesión + velocidad + calorías quemadas + distancia recorrida + odómetro acumulado.

tiempo de sesión + velocidad + calorías quemadas + distancia recorrida + odómetro acumulado. Soporte para celular integrado para escuchar música + ver videos de rutina + apps de fitness durante el entrenamiento.

Ideal para:

Audiencia adulta 45+ años iniciando rutinas de ejercicio cardiovascular en casa.

iniciando rutinas de ejercicio cardiovascular en casa. Adultos con presupuesto ajustado ($4,000-$5,000 pesos) buscando calidad Droplet accesible.

($4,000-$5,000 pesos) buscando calidad Droplet accesible. Audiencia con espacio limitado en el hogar que aprovecha las ruedas de transporte para mover el equipo entre habitaciones.

en el hogar que aprovecha las ruedas de transporte para mover el equipo entre habitaciones. Rutinas de rehabilitación cardiovascular con recomendación médica de ejercicio bajo impacto.

con recomendación médica de ejercicio bajo impacto. Audiencia con propósitos de pérdida de peso que requiere ejercicio cardiovascular constante y monitoreo de calorías.

que requiere ejercicio cardiovascular constante y monitoreo de calorías. Adultos sedentarios que buscan retomar actividad física gradual con resistencia ajustable.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Droplet

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial Droplet México de 3 meses que cubre defectos de fabricación de la estructura de acero, el volante de inercia, el sistema de resistencia por fricción y los componentes electrónicos del panel LCD. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido ensamblado y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.

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