Vacaciones de verano: INAH Puebla ofrece actividades para niñas, niños y familias

Durante las vacaciones de verano de 2026, visitar una pirámide, un exconvento o un museo puede convertirse en un plan distinto para compartir en familia. En Puebla, uno de los destinos con mayor número de tesoros arquitectónicos y culturales en el país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparó una serie de cursos, talleres y recorridos para que niñas y niños se acerquen a la historia, el arte y la arqueología de una forma más divertida.

Las actividades se llevarán a cabo del 20 de julio al 22 de agosto de 2026, con propuestas para distintas edades. Es importante mencionar que cada sede tendrá sus propios horarios, cupos y formas de registro

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¿Cómo funciona el Pasaporte de explorador del INAH?

En su tercera edición, el Pasaporte de explorador CINAHP invita a las familias a recorrer museos, exconventos y zonas arqueológicas de Puebla. El documento es gratuito, puede descargarse e imprimirse desde casa.

Del 25 de julio al 22 de agosto, las y los participantes deberán reunir sellos o firmas en los espacios que visiten. Las primeras cinco personas que consigan al menos siete distintivos recibirán un premio para su familia.

La entrega será el 23 de agosto, a las 11:00 horas, en el Museo de la No Intervención, Fuerte de Loreto.

Para participar será necesario:

Descargar e imprimir el Pasaporte de explorador CINAHP

Llevarlo durante cada recorrido

Solicitar el sello o la firma correspondiente

Conservarlo en buen estado

Reunir por lo menos siete distintivos

¿Qué curso habrá en el Ex Convento de Santa Mónica?

El Museo de Arte Religioso, Ex Convento de Santa Mónica, recibirá a niñas y niños de 5 a 12 años con un curso que combina arte, movimiento y actividades prácticas.

Se realizará del 20 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas. Tendrá espacio para 20 participantes y una cuota de recuperación de $600 pesos.

Entre las actividades habrá:

Danza contemporánea

Teatro

Artes plásticas

Huerto

Repostería

El curso se desarrollará dentro de un inmueble del siglo XVII, reconocido por el INAH como el primer museo del país dedicado a la vida religiosa femenina. Para solicitar informes está disponible el correo victoria_huitzil@inah.gob.mx.

¿Qué aprenderán en la Aventura arqueológica de Cholula?

La Zona Arqueológica de Cholula tendrá una actividad para niñas y niños de 7 a 14 años, quienes podrán conocer de cerca cómo trabajan arqueólogos y especialistas en la investigación, exploración y conservación del patrimonio.

El curso se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, con un cupo máximo de 50 participantes. Los informes sobre la inscripción pueden solicitarse en claudia_neri@inah.gob.mx.

Esta edición coincidirá con el aniversario 95 del inicio de las exploraciones arqueológicas en Cholula y con los 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México. También habrá recorridos por:

El Ex Convento de Nuestra Señora de la Purificación

La Zona Arqueológica de Tepapayeca

Las actualizaciones podrán consultarse en los canales oficiales del Centro INAH Puebla.

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