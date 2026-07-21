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Vacaciones de verano: INAH Puebla ofrece actividades para niñas, niños y familias

Museos, exconventos y zonas arqueológicas se convertirán en una aventura con sellos y premios para toda la familia

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3 minutos lectura
Escrito por: Miguel Escudero

Durante las vacaciones de verano de 2026, visitar una pirámide, un exconvento o un museo puede convertirse en un plan distinto para compartir en familia. En Puebla, uno de los destinos con mayor número de tesoros arquitectónicos y culturales en el país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparó una serie de cursos, talleres y recorridos para que niñas y niños se acerquen a la historia, el arte y la arqueología de una forma más divertida.

Las actividades se llevarán a cabo del 20 de julio al 22 de agosto de 2026, con propuestas para distintas edades. Es importante mencionar que cada sede tendrá sus propios horarios, cupos y formas de registro

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¿Cómo funciona el Pasaporte de explorador del INAH?

En su tercera edición, el Pasaporte de explorador CINAHP invita a las familias a recorrer museos, exconventos y zonas arqueológicas de Puebla. El documento es gratuito, puede descargarse e imprimirse desde casa.

Del 25 de julio al 22 de agosto, las y los participantes deberán reunir sellos o firmas en los espacios que visiten. Las primeras cinco personas que consigan al menos siete distintivos recibirán un premio para su familia.

La entrega será el 23 de agosto, a las 11:00 horas, en el Museo de la No Intervención, Fuerte de Loreto.

Para participar será necesario:

  • Descargar e imprimir el Pasaporte de explorador CINAHP
  • Llevarlo durante cada recorrido
  • Solicitar el sello o la firma correspondiente
  • Conservarlo en buen estado
  • Reunir por lo menos siete distintivos

¿Qué curso habrá en el Ex Convento de Santa Mónica?

El Museo de Arte Religioso, Ex Convento de Santa Mónica, recibirá a niñas y niños de 5 a 12 años con un curso que combina arte, movimiento y actividades prácticas.

Se realizará del 20 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas. Tendrá espacio para 20 participantes y una cuota de recuperación de $600 pesos.

Entre las actividades habrá:

  • Danza contemporánea
  • Teatro
  • Artes plásticas
  • Huerto
  • Repostería

El curso se desarrollará dentro de un inmueble del siglo XVII, reconocido por el INAH como el primer museo del país dedicado a la vida religiosa femenina. Para solicitar informes está disponible el correo victoria_huitzil@inah.gob.mx.

¿Qué aprenderán en la Aventura arqueológica de Cholula?

La Zona Arqueológica de Cholula tendrá una actividad para niñas y niños de 7 a 14 años, quienes podrán conocer de cerca cómo trabajan arqueólogos y especialistas en la investigación, exploración y conservación del patrimonio.

El curso se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, con un cupo máximo de 50 participantes. Los informes sobre la inscripción pueden solicitarse en claudia_neri@inah.gob.mx.

Esta edición coincidirá con el aniversario 95 del inicio de las exploraciones arqueológicas en Cholula y con los 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México. También habrá recorridos por:

  • El Ex Convento de Nuestra Señora de la Purificación
  • La Zona Arqueológica de Tepapayeca

Las actualizaciones podrán consultarse en los canales oficiales del Centro INAH Puebla.

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