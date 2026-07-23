Confirmado en Jalisco: intervendrán todas estas vialidades en Tlajomulco a partir de agosto 2026

El Gobierno de Tlajomulco iniciará en agosto de 2026 una campaña masiva de rehabilitación vial para recuperar 360 mil metros cuadrados de asfalto en sectores prioritarios del municipio.

El proyecto abarcará colonias clave como Chulavista, Santa Fe y Real del Valle para erradicar el rezago en la carpeta asfáltica.

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¿Qué colonias de Tlajomulco serán rehabilitadas a partir de agosto de 2026?

La Dirección de Obras Públicas de Tlajomulco, encabezada por Celso de Jesús Álvarez Solórzano, confirmó que las cuadrillas y maquinaria pesada ingresarán a partir de agosto de 2026 a las zonas con mayor demanda ciudadana.

Las intervenciones integrales contemplan la recuperación de 55 kilómetros de vialidades en distintas comunidades del municipio del estado de Jalisco:

Las etapas de Chulavista y Santa Fe recibirán la aplicación de nuevo asfalto y la renovación completa del alumbrado público.

recibirán la aplicación de nuevo asfalto y la renovación completa del alumbrado público. El sector de Valle Norte y Valle Sur registrará la llegada de maquinaria especializada para reconstruir los tramos más deteriorados.

registrará la llegada de maquinaria especializada para reconstruir los tramos más deteriorados. Las colonias Real del Valle, Lomas del Sur, Eucaliptos y Valle de Tejeda tendrán despliegue de pavimentación en sus avenidas principales.

¿Cómo opera el programa de bacheo de la Dirección de Obras Públicas de Tlajomulco?

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, reforzó la estrategia previa Bacheando Ando con una inversión de 24 millones de pesos para reparar daños urgentes generados por las lluvias. El operativo despliega 15 equipos especializados como vibrocompactadores, rodillos y petrolizadoras en la Zona Centro y Zona Valle.

Nueve cuadrillas diurnas y dos brigadas nocturnas avanzan en la reparación de baches mientras llega la fecha de la gran intervención. El paquete de obras viales alcanzará una inversión acumulada de 300 millones de pesos en todo el municipio de Jalisco.

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