Verbena de Santo Tomás 2026: fecha, precios y qué esperar del evento cultural de Ensenada, Baja California

La Plaza Santo Tomás, en la Zona Centro de Ensenada, en Baja California, será sede este agosto de la XXXIV Verbena de Santo Tomás. Este año, será la cuarta edición con su nuevo formato y se espera que durante este día los distintos espacios y edificios de la plaza ofrezcan propuestas culturales diversas, con la intención de convertir el lugar en un punto de encuentro para la comunidad ensenadense y sus visitantes.

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¿Cuándo se realizará la XXXIV Verbena de Santo Tomás en Baja California?

Conforme a lo comunicado por el Comité Provino, el principal organismo promotor de la cultura del vino en Baja California, la XXXIV Verbena de Santo Tomás se realizará el sábado 22 de agosto de 2026 a partir de la 1:00 PM.

El costo de acceso al evento será de $200 pesos. Aunque todavía no se ha dado a conocer la programación completa, Provino adelantó que la Verbena de Santo Tomás buscará visibilizar la nueva ola de iniciativas creativas independientes locales.

“Durante un día, el evento concentrará propuestas culturales emergentes para que se apropien, ocupen y desvíen los diferentes espacios y edificios de la Plaza, convirtiendo la Verbena como un ámbito alternativo de co-construcción del tejido social y cultural de Ensenada”, detalló el Comité Provino, de Baja California.

¿Cómo fue la Verbena de Santo Tomás en su edición 2025?

La edición anterior se celebró el 16 de agosto de 2025 y convocó a más de 4,000 asistentes, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados de la región. La programación combinó música en vivo en distintos escenarios simultáneos, gastronomía local, danza, arte y actividades vinculadas al vino.

La Verbena de Santo Tomás se enmarca en las Fiestas de la Vendimia Baja California, que en 2026 llegan a su edición 36. Las actividades se extienden del 5 al 30 de agosto con más de 30 propuestas, entre cenas maridaje, veladas musicales, recorridos enológicos y catas en distintas vinícolas participantes. El tema rector de esta edición es “Vitivinicultura y enoturismo sustentables”, en referencia a los retos de la región frente a la escasez hídrica y el crecimiento del turismo.

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