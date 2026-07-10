Vacaciones de verano 2026: Inscripción a los cursos y actividades que hay en PILARES CDMX

Las vacaciones de verano 2026 están por comenzar y si quieres que tu hijo realice alguna actividad deportiva o artística gratis en los (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) PILARES de CDMX se llevarán a cabo talleres para que aprendan, disfruten y convivan y aquí te compartimos todos los detalles de la inscripción.

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Inscripción a los cursos de verano 2026 en PILARES

El curso Un verano divertido se llevará a cabo del 27 de julio al 15 de agosto en los diferentes PILARES de la CDMX y cada uno de estos recintos tendrá diferentes actividades por lo que te recomendamos buscar cuál es el más cercano a tu casa o si lo prefieres en cuál se encuentra el taller de interés de tu hijo o hija.

Para el proceso de inscripción es necesario que acudas al PILARES más cercano a tu domicilio donde deberás llenar un formato y le tomaran una foto al menor para su credencial. Posteriormente tendrás que ingresar al portal oficial para generar tu “Folio PILARES” llenado los siguientes datos:

Nombre completo del menor

CURP actualizada

Dirección completa como la del comprobante de domicilio

Fotografía infantil de 2.5 x 3 cm

¿En qué horarios son los cursos de verano en PILARES?

Es muy importante que tomes en cuenta que las actividades varían dependiendo la edad y la sede de PILARES hay para niños y adolescentes en horario matutino de las 11:00 a las 13:00 horas y vespertino de las 14:00 a las 16:00 horas.

Hay PILARES en las 16 alcaldías de la CDMX pero el cupo es limitado por lo que te recomendamos realizar la inscripción lo más pronto posible para que tu hijo no se quede fuera.

Curso de verano PILARES

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