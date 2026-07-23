Escapada de menos de una hora desde Puebla: el pueblo de jardines y miradores gratis que no necesita fecha especial para ir

Atlixco es un Pueblo Mágico de México conocido como el “edén floral” de Puebla. Sus viveros, patios coloniales y la vista desde el Cerro de San Miguel al atardecer lo convierten en uno de los lugares favoritos para escapadas rápidas desde la capital poblana.

El pueblo comparte su paisaje con el volcán Popocatépetl, que se puede apreciar tanto desde una terraza como desde la punta del Cerro de San Miguel. Por su clima cálido, árboles frutales, plantas y flores crecen todo el año, y los habitantes de Atlixco viven en buena parte del comercio de esos productos.

Según Google Maps, el trayecto desde Puebla hasta Atlixco toma alrededor de 39 minutos (30.7 km) por la ruta más rápida, vía Atlixcáyotl, la Autopista Atlixco - Puebla y la PUE 438D, considerando el tráfico habitual.

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¿Qué se puede ver gratis en el Cerro de San Miguel de Atlixco?

El Cerro de San Miguel ofrece una experiencia única al permitir observar la majestuosidad del volcán Popocatépetl. Cada amanecer, el cerro se cubre de una bruma que se disipa poco a poco, revelando el paisaje que lo rodea.

En la cima se encuentra la Capilla de San Miguel Arcángel, una construcción del siglo XVI en la cual los peregrinos se concentran cada 29 de septiembre.

En el cerro también se realiza cada año una celebración llamada Huey Atlixcáyotl, que reúne a distintas regiones culturales de Puebla en danzas y rituales.

El acceso al Cerro de San Miguel es gratuito y está disponible todo el día. Para subir, se recomienda iniciar desde la Escalera Ancha, cruzar la plazuela Fray Toribio de Benavente y continuar el ascenso desde la calle Circunvalación Tláloc, un camino accesible ideal para disfrutar del entorno mientras se llega a la cima.

¿Qué se puede visitar en los viveros de Atlixco?

Otro gran atractivo son los viveros de Atlixco, en colonia Cabrera, donde cientos de floricultores trabajan tanto en invernaderos como a campo abierto. Ahí se pueden encontrar plantas de ornato, árboles frutales, hierbas aromáticas, comestibles y medicinales, además de macetas y piedras decorativas, describe México Desconocido.

Atlixco ofrece un escenario ideal para el cultivo de plantas durante todo el año. Dependiendo de la fecha en la que visites este Pueblo Mágico, podrás encontrar diversas ferias, como la del cempasúchil en octubre y la de Nochebuena en diciembre.

La mayoría de los viveros abren de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas, y sábados y domingos de 8 a 19 horas. La entrada es gratuita, aunque se recomienda llevar efectivo para quienes planean comprar plantas.

Otros imprescindibles de Atlixco para admirar son los murales de Juan Manuel Martínez Caltenco en el Palacio Municipal, la vista al Popocatépetl desde la terraza del hotel Mansión del Conde; y la fachada de la Capilla de la Tercera Orden.

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