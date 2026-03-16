La Gran Pirámide de Cholula reabre sus túneles tras seis años: así podrás recorrer sus 800 metros de historia

Después de seis años cerrados, los túneles subterráneos de la Gran Pirámide de Cholula volvieron a abrir al público en marzo de 2026. El recorrido, que permite caminar por más de 800 metros bajo la estructura, se realiza bajo supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y ahora incluye mejoras en iluminación y recursos interactivos para facilitar la visita sin alterar el valor histórico del sitio.

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Por qué la Gran Pirámide de Cholula es una de las más importantes del mundo

La Gran Pirámide de Cholula es considerada la pirámide más grande del mundo por volumen. Su base mide aproximadamente 450 metros por lado, una dimensión que supera incluso a la Pirámide de Giza en Egipto.

Este complejo comenzó a construirse alrededor del 300 a.C. y continuó ampliándose hasta cerca del 900 d.C., con la participación de distintas culturas mesoamericanas. Con el paso del tiempo, la estructura quedó cubierta por vegetación y tierra, lo que la hizo parecer un cerro natural durante siglos.

Esa apariencia contribuyó a su conservación hasta que fue redescubierta y estudiada en época moderna.

Qué se puede ver dentro de los túneles de la pirámide

Los túneles que hoy pueden recorrerse fueron excavados durante la década de 1930 con fines arqueológicos. Actualmente permiten observar partes internas de la pirámide que normalmente permanecen ocultas.

Durante el recorrido, los visitantes pueden encontrar:



Muros originales de la construcción prehispánica

Antiguos sistemas de drenaje utilizados por las culturas que edificaron el sitio

El Mural de los Bebedores, una pintura mural de aproximadamente 60 metros de longitud

Nuevas pantallas e iluminación moderna instaladas para mejorar la experiencia educativa

Lo que deben saber los visitantes antes de recorrerlos

El acceso a los túneles se realiza con grupos controlados y horarios específicos, una medida establecida por el INAH para proteger el patrimonio arqueológico.

Antes de planificar la visita, se recomienda tener en cuenta algunos aspectos:



El recorrido se realiza en espacios cerrados y angostos

No es recomendable para personas con claustrofobia

El acceso está regulado para evitar daños en la estructura

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