Durante esta temporada de vacaciones, los accidentes infantiles aumentan, ya que los niños pasan más tiempo en el hogar, lo que cambia las rutinas de los padres e infantes.

Según datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, más de 730 mil niños menores de 10 años son víctimas de un accidente doméstico.

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Las #vacaciones son un logro de tu esfuerzo. Disfruta los días de descanso tomando medidas para prevenir riesgos.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/CzLLVcEaXi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 22, 2026

Accidentes en niños más frecuentes dentro de casa

Espacios como bodegas, la cocina, el baño, las escaleras se vuelven los más peligrosos en esta época vacacional por la curiosidad de los menores.

Entre los accidentes más comunes en esta época vacacional se encuentran:

Caídas.

Quemaduras por líquidos calientes.

Intoxicaciones por productos de limpieza.

Atragantamientos.

Ahogamientos (en recipientes con agua o albercas).

¿Cómo prevenir accidentes en menores durante las vacaciones?

Para evitar estos incidentes y proteger a los menores, es fundamental implementar las siguientes acciones en casa:

Guarda medicamentos y productos de limpieza lejos del alcance de los niños.

No coloques sustancias tóxicas en envases de refrescos.

No dejes cerillos ni encendedores a su alcance.

Coloca protectores de plástico a los enchufes.

No dejes cables o extensiones eléctricas al alcance de los niños.

Mantén el mango del sartén dirigido hacia la parte interna de la estufa.

¿Qué hacer en caso de que ocurra un accidente en casa?

Si lamentablemente llega a ocurrir algún incidente dentro del hogar durante estas vacaciones de verano, sigue estas indicaciones:

Mantén la calma.

No automedicar al menor.

Llamar al 911.

No mover al niño si sospechas de una fractura.

En caso de quemaduras , enfría la zona con agua corriente durante 15 a 20 minutos.

, enfría la zona con agua corriente durante 15 a 20 minutos. En intoxicaciones , busca atención médica.

, busca atención médica. En atragantamientos , pide ayuda de emergencia.

, pide ayuda de emergencia. Si hay sangre, presiona la herida con un paño limpio.

Además, es importante señalar que, si el menor pierde el conocimiento, tiene dificultad para respirar, se convulsiona, tiene fiebre persistente o tuvo un golpe fuerte en la cabeza, deberás acudir al doctor.

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