Si tu hijo está en la Beca Rita Cetina y no tienes la tarjeta, el programa te buscará por estas 4 vías: el plazo cierra el 31 de julio y el pago de agosto 2026 depende de esto

El proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar avanza en escuelas primarias de todo el país, pero un grupo de familias registradas en la Beca Rita Cetina aún no recibe el plástico correspondiente. Ante este rezago, autoridades educativas activan protocolos de búsqueda directa para contactar a quienes ya fueron aceptados en el programa y evitar demoras en el pago del apoyo anual.

Este programa forma parte de las prioridades educativas del sexenio y concentra millones de nuevos registros en escuelas públicas de nivel primaria. El mecanismo de localización busca que ningún beneficiario se quede fuera del padrón por falta de contacto oportuno.

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¿Cómo te buscará la Beca Rita Cetina si aún no tienes tu tarjeta?

Los Servidores de la Educación primaria utilizan distintos canales para avisar a las familias pendientes. La escuela del beneficiario funciona como punto principal de contacto, aunque el operativo contempla otras vías de forma simultánea.

Llamada telefónica directa

Correo electrónico registrado

Aviso a través de la escuela del beneficiario

Canal estatal de WhatsApp

Visita domiciliaria

Ninguno de estos contactos solicita pagos, documentos digitales ni depósitos previos. La Beca Rita Cetina únicamente busca confirmar fecha, hora y sede de entrega del plástico.

Las autoridades piden identificación previa de cualquier persona que se presente a nombre del programa. Esta medida protege a las familias registradas de fraudes que circulan durante el operativo de entrega.

La Beca Rita Cetina buscará a las familias por hasta cuatro canales distintos. (Archivo)

¿Qué pasa si no recoges la tarjeta antes de que cierre el plazo?

El periodo de entrega arrancó el 18 de mayo y concluye el 31 de julio de 2026, según el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas. Después de esa fecha, el operativo ordinario se cierra y las familias pendientes pasan a una modalidad extemporánea.

No recoger el plástico a tiempo no cancela el beneficio, pero sí retrasa el primer depósito del recurso. El apoyo anual de 2,500 pesos para primaria estaba programado para agosto y podría reprogramarse hasta el siguiente periodo de pago.

Las familias con un hijo en secundaria ya beneficiario no necesitan tramitar tarjeta nueva. El monto de primaria se deposita en la misma cuenta del Banco del Bienestar que ya utilizan para el pago de secundaria. Si aún no tienes tu tarjeta, mantente atento a los avisos oficiales de tu escuela y evita compartir datos personales por canales no verificados.

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