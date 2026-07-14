Oficialmente todos los estudiantes podrán disfrutar de las vacaciones de verano 2026 y para que estés informado de todos los detalles te decimos cuánto durarán y cuándo será el regreso a clases según el calendario escolar 2026-2027.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo es el regreso a clases de las vacaciones de verano?

Las vacaciones comienzan el miércoles 15 de julio y se tienen contempladas 6 semanas y media de vacaciones por lo que el regreso a clases será el 31 de agosto, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado. Estas fechas aplican para todos los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Puentes del ciclo escolar 2026-2027

Aunque no se ha dado a conocer el calendario escolar del ciclo 2026-2027 hay fechas clave en las que se suspenden clases y para que lo tomes en consideración aquí te decimos de cuáles se trata:

Miércoles 16 de septiembre de 2026 (Día de la Independencia)

(Día de la Independencia) Lunes 2 de noviembre de 2026 (Día de Muertos)

Lunes 16 de noviembre de 2026 (Conmemoración de la Revolución Mexicana)

(Conmemoración de la Revolución Mexicana) Lunes 1 de febrero de 2027 (Aniversario de la Constitución Mexicana)

(Aniversario de la Constitución Mexicana) Lunes 15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez)

(Natalicio de Benito Juárez) Miércoles 5 de mayo de 2027 (Conmemoración de la Batalla de Puebla)

Además, no hay clases cuando se llevan a cabo juntas de consejo técnico, registros de calificaciones entre otras.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.