Aparta tus vacaciones: Requisitos, inscripción y actividades de los cursos de verano de la BUAP en Puebla

Las vacaciones de las niñas, niños y jóvenes están por iniciar, es por eso que los cursos de verano son una oportunidad increíble para que ellos se diviertan y los padres puedan seguir con su trabajo.

Ante esto, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abrió una convocatoria, mediante la Dirección de Deporte y Cultura Física, para que la ciudadanía se acerque a alguno de sus cinco cursos de verano:

Campamento de verano : pensado para niños de 5 a adolescentes de 15 años y tiene un costo de dos mil 400 pesos para público en general y dos mil 200 para trabajadores BUAP

: pensado para niños de 5 a adolescentes de 15 años y tiene un costo de dos mil 400 pesos para público en general y dos mil 200 para trabajadores BUAP Curso de verano de natación : para niños de 5 a 15 años de edad y la inscripción es de mil pesos

: para niños de 5 a 15 años de edad y la inscripción es de mil pesos Curso de verano de gimnasia : pensado para niños de 6 a jóvenes de 15 años, tiene un costo de dos mil pesos

: pensado para niños de 6 a jóvenes de 15 años, tiene un costo de dos mil pesos Curso de verano de futbol : pensado para niños de 5 a 15 años y la inscripción es de dos mil pesos

: pensado para niños de 5 a 15 años y la inscripción es de dos mil pesos Curso de verano de deportes de raqueta (tenis, pádel o squash): para niños de 7 a 17 años y el costo es de dos mil pesos

Curso de verano BUAP La fecha límite de inscripción es el 10 de julio (Deportes BUAP | FB)

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Fecha límite y dónde inscribirse en los cursos de verano de la BUAP 2026

Si tienes interés en alguno de éstos, entonces debes de tomar en cuenta que el registro se abrió el pasado 15 de junio, pero cierra el próximo viernes 10 de julio, por lo que quedan pocos días para aplicar.

El horario de atención es de 09:00 a 19:00 horas (tiempo local) a las oficinas de la Dirección de Deportes y Cultura Física, ubicadas en esquina Universal, avenida San Claudio, Boulevard 22 Sur y Ciudad Universitaria, CP 72592, en la capital Puebla.

Documentos para inscribirse en los cursos de verano de la BUAP 2026

Para poder inscribirte, debes de tener a la mano los siguientes documentos:

Del menor de edad que se inscribirá:

Copia del acta de nacimiento

Certificado médico expedido por una institución pública o por el consultorio del Complejo Deportivo

expedido por una institución pública o por el consultorio del Complejo Deportivo Dos fotografías tamaño infantil autoadheribles

De las madres, padres o tutores:

Copia del INE

Solicitud de ingreso

Carta responsiva

Comprobante de pago

En caso de ser trabajador de la BUAP, entonces se debe de incluir copia de la credencial y ticket de nómina. Si el pago es descuento vía nómina, entonces incluir el formato correspondiente.

Recuerda que las activades están planeadas del 27 de julio al 21 de agosto.

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