Si planeas viajar en automóvil por carretera de la Ciudad de México a la Heroica Puebla de Zaragoza debes considerar un presupuesto aproximado de 404.30 pesos, incluyendo costos de gasolina y casetas.

De acuerdo con los cálculos, la distancia entre ambas ciudades es de 128 kilómetros, mientras que el tiempo estimado de recorrido es de 2 horas con 10 minutos sin bloqueos, manifestaciones, accidentes y ningún percance.

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¿Cuántas casetas hay para llegar de CDMX a Puebla?

Para llegar a la capital poblana se deben atravesar dos casetas. El precio del peaje es de aproximadamente 226 pesos, sin embargo la tarifa puede variar dependiendo del vehículo.

México-Sn Martin Texmelucan-Ctra San Marcos 7 (173 MXN)

Puebla - Rio Frio - San Martin Pue Bis (53 MXN)

¿Cuánto se gasta en gasolina usando la autopista México-Puebla?

En cuanto al combustible se gastarían 7.53 litros, es decir, un gasto estimado de 178.30 pesos cargando gasolina magna.

Costo total de viajar por la carretera México-Puebla

Darte una escapada este destino es barato. El Centro Histórico de Puebla es un tesoro colonial lleno de historia. Los imperdibles incluyen admirar la Catedral de Puebla frente al Zócalo, explorar la Biblioteca Palafoxiana y visitar el Museo Amparo para disfrutar de su terraza.

Costo de casetas: 226 pesos

Precio de gasolina: 178.30 pesos

Costo total: 404.30

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