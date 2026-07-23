Tormenta tropical Bertha sí afectará a México e impactará por segunda ocasión

La tormenta tropical Bertha volverá a tocar tierra en Estados Unidos y sus grandes bandas nubosas también afectarán a México, después de que el ciclón regresara al mar, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé fuertes lluvias por los próximos días.

La tormenta tropical Bertha tocó tierra el miércoles 22 de julio, a las 15:00 horas (hora Miami), en el distrito de St. Bernard, sureste de Luisiana y luego regresó al mar para mantener un desplazamiento hacia Texas, donde impactaría.

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¿Qué estados de México serán afectados por la tormenta tropical Bertha?

La tormenta se localiza a 55 kilómetros al sur de Lago Charles, Luisiana, y a 640 km al noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas. Sus bandas nubosas provocarán lluvias muy fuertes en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

¿Cuándo impactará la tormenta tropical Bertha en México?

La tormenta no impactará en México, pero sus efectos en tierra azteca comenzarán la noche del jueves 23 de julio y la madrugada del viernes 24 de julio.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Bertha?

La trayectoria en vivo de la tormenta tropical Bertha puede seguirse a través de la página especializada en fenómenos meteorológicos Windy.

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