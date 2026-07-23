EUA sanciona a 50 personas y entidades vinculadas con el CJNG; destaca “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 39 ciudadanos y 16 empresas mexicanas presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde destacó Juan Carlos González, alías El Pelón o El 03, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y nuevo líder de la organización criminal.

De acuerdo al comunicado que se emitió este jueves 23 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas inglés) informó que esta medida tiene como objetivo “desbaratar” la amplia gama de actividades del cártel mexicano.

“La medida de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del Cártel Jalisco Nuevo Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadunidenses”, se pudo leer.

#AlMomento | Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias "Pelón", con doble nacionalidad mexicana y estadunidense, quien se convirtió en el nuevo líder del CJNG, tras la reciente muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, detalla el… pic.twitter.com/TZM7RuE9xj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 23, 2026

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¿Quiénes son los mexicanos ligados al CJNG sancionados por EUA?

Estos son los mexicanos sancionados por EUA ligados al CJNG:

César Alejandro Villaseñor Olivares , El Güero Conta , detenido en México

, detenido en México Areli Isis Madina Flores

Gabriel Serrano Magaña

Karely Lizbeth Ramírez Banales

José Guadalupe Ruiz Bañuelos , Venado , piloto de El Jardinero

, , piloto de José Octaviano García Martínez

Cuauhtémoc Rivera Zepeda

Uriel Hernández Morales , jefe de plaza en Florencia, Zacatecas

, jefe de plaza en Florencia, Zacatecas Joana Domíngez Aguilera

Roberto Jiménerez Arias

Martha Alicia Alvarado Rodríguez

Efraín Corona Pimentel

Ángel Gabriel López Larios

José Jesús Gutiérrez Valdez , supervisor de laboratorios de metanfetamina en Zacatecas

, supervisor de laboratorios de metanfetamina en Zacatecas Fidel Damián Moreno López

Gerardo Botello Rodríguez, El Cachas

Gustavo Botello Rodríguez

William Geovanni Botello Rodríguez

Miguel Ángel Ayala Botello

Liliana Cisneros Tapia

Jesús David Botello Ortiz

Edgar Gerardo Botello Ortiz

Ricardo Botello Ortiz

Feliciano Ledezma Ramírez, Chano Limones

Alma Laura Mena Alvarado, Mena

José Mora León, Mora

Marcial Apolinar Díaz Robles

Pedro Marcial Díaz Robles

Jorge Zepeda Rodríguez, Zepeda

Rodolfo Alejandro Loza García, El 26

Francisco Noe González Ramírez, El F1

Salvador Israel Rodríguez Flores

Jorge Villa Sánchez

Adolfo Gabriel Medina Chavira

Jorge Fernando Cruz Cabrera

Julio César Castellano Ceja

Luis Mario Mendoza García

Hugo Sáncehz Tamayo

Secretaría de Hacienda identificó operaciones del CJNG

Tras la publicación del anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que identificó operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, trasferencias bancarias, uso intensivo de tarjetas de crédito, además de operaciones mediante activos virtuales.

Es por eso que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delito de operaciones con recursos ilícitos, además los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.

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