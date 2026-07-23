EUA sanciona a 50 personas y entidades vinculadas con el CJNG; destaca “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 39 ciudadanos y 16 empresas mexicanas presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde destacó Juan Carlos González, alías El Pelón o El 03, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y nuevo líder de la organización criminal.
De acuerdo al comunicado que se emitió este jueves 23 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas inglés) informó que esta medida tiene como objetivo “desbaratar” la amplia gama de actividades del cártel mexicano.
“La medida de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del Cártel Jalisco Nuevo Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadunidenses”, se pudo leer.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Quiénes son los mexicanos ligados al CJNG sancionados por EUA?
Estos son los mexicanos sancionados por EUA ligados al CJNG:
- César Alejandro Villaseñor Olivares, El Güero Conta, detenido en México
- Areli Isis Madina Flores
- Gabriel Serrano Magaña
- Karely Lizbeth Ramírez Banales
- José Guadalupe Ruiz Bañuelos, Venado, piloto de El Jardinero
- José Octaviano García Martínez
- Cuauhtémoc Rivera Zepeda
- Uriel Hernández Morales, jefe de plaza en Florencia, Zacatecas
- Joana Domíngez Aguilera
- Roberto Jiménerez Arias
- Martha Alicia Alvarado Rodríguez
- Efraín Corona Pimentel
- Ángel Gabriel López Larios
- José Jesús Gutiérrez Valdez, supervisor de laboratorios de metanfetamina en Zacatecas
- Fidel Damián Moreno López
- Gerardo Botello Rodríguez, El Cachas
- Gustavo Botello Rodríguez
- William Geovanni Botello Rodríguez
- Miguel Ángel Ayala Botello
- Liliana Cisneros Tapia
- Jesús David Botello Ortiz
- Edgar Gerardo Botello Ortiz
- Ricardo Botello Ortiz
- Feliciano Ledezma Ramírez, Chano Limones
- Alma Laura Mena Alvarado, Mena
- José Mora León, Mora
- Marcial Apolinar Díaz Robles
- Pedro Marcial Díaz Robles
- Jorge Zepeda Rodríguez, Zepeda
- Rodolfo Alejandro Loza García, El 26
- Francisco Noe González Ramírez, El F1
- Salvador Israel Rodríguez Flores
- Jorge Villa Sánchez
- Adolfo Gabriel Medina Chavira
- Jorge Fernando Cruz Cabrera
- Julio César Castellano Ceja
- Luis Mario Mendoza García
- Hugo Sáncehz Tamayo
Secretaría de Hacienda identificó operaciones del CJNG
Tras la publicación del anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que identificó operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, trasferencias bancarias, uso intensivo de tarjetas de crédito, además de operaciones mediante activos virtuales.
Es por eso que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delito de operaciones con recursos ilícitos, además los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.