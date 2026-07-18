Popocatépetl: estas son las 7 localidades que estarían en riesgo si hace erupción

Para muchas familias de Puebla, Morelos y el Estado de México, el Popocatépetl ha dejado de ser solo parte del paisaje. Su actividad diaria, como fumarolas, erupciones leves y otras acciones, puede sentirse en la vida diaria de los pobladores, quienes han tenido que adaptarse al vivir diario de “Don Goyo”.

Por lo anterior, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) mantiene vigilancia permanente sobre uno de los volcanes más activos de México, además de instaurar, en comunidades cercanas, rutas de evacuación y planes de emergencia ante riesgos como la ceniza, los lahares o la expulsión de material volcánico.

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¿Por qué algunas localidades tienen mayor riesgo que otras?

El Cenapred explica que el peligro no es igual para todas las comunidades. Depende de factores como:

La distancia al cráter

La presencia de barrancas y cauces naturales

La dirección y velocidad del viento

El tipo de fenómeno, como ceniza, lahares o flujos piroclásticos

Las poblaciones más cercanas podrían enfrentar fenómenos de mayor intensidad, mientras que las ciudades alejadas suelen verse afectadas por la ceniza, que puede alterar la movilidad, las clases, el suministro de agua y la calidad del aire.

⚠️ Cuando una emergencia sucede en una comunidad rural los pobladores son los primeros afectados y, también, los primeros en ayudar a sus familias y vecinos. 🦺 ¿Cómo se organizan? 📢 ¿Qué estrategias de comunicación usan para informar?



🖥️👉 Consulta: https://t.co/knSpXTDfl9 pic.twitter.com/BREFUJFtFk — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) July 15, 2026

¿Cuáles son las 7 localidades que estarían en riesgo si el Popocatépetl hace erupción?

El Mapa de Peligros del Popocatépetl, elaborado por el Cenapred y la UNAM, contempla decenas de comunidades expuestas a distintos escenarios. Entre ellas destacan las siguientes por su cercanía al cráter o por los efectos que podrían registrar.

San Nicolás de los Ranchos, Puebla

Se encuentra a unos 18 kilómetros del cráter, por lo que es una de las poblaciones más cercanas. El Plan Popocatépetl incluye comunidades del municipio dentro de las rutas preparadas para una posible evacuación.

Tetela del Volcán, Morelos

La cabecera municipal se ubica a cerca de 18 kilómetros del Popocatépetl. Protección Civil de Morelos la identifica, junto con Hueyapan, entre las poblaciones más próximas. Además, el estado tiene albergues previstos para una emergencia volcánica.

Amecameca, Estado de México

Está aproximadamente a 25 kilómetros del volcán y es uno de los principales accesos a la zona. El plan estatal contempla rutas de salida, puntos de reunión, refugios temporales y transporte para la población.

Atlixco, Puebla

Se localiza a unos 45 kilómetros del cráter y puede recibir ceniza según la dirección del viento. Algunas localidades del municipio también forman parte de las rutas de evacuación del plan estatal.

Huejotzingo, Puebla

Está a cerca de 50 kilómetros del Popocatépetl. Aunque la cabecera se encuentra más alejada, varias comunidades del municipio se extienden hacia las faldas del volcán y están incluidas en los planes de evacuación.

San Pedro Cholula, Puebla

Se encuentra aproximadamente a 55 kilómetros del cráter y su principal exposición suele ser la caída de ceniza. Además, San Pedro y San Andrés Cholula aparecen como zonas de refugio para habitantes evacuados de comunidades más cercanas.

Cuautla, Morelos

Está a unos 60 kilómetros del volcán. Por su distancia, una de las afectaciones más probables sería la caída de ceniza cuando el viento se dirige hacia Morelos.

¿Qué recomienda el Cenapred ante la actividad del Popocatépetl?

El Cenapred pide mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar rumores. En caso de caída de ceniza, recomienda:

No acercarse al volcán ni al cráter

Respetar el radio de seguridad

Cubrir depósitos de agua

Usar cubrebocas y proteger los ojos

Barrer la ceniza y colocarla en bolsas

No arrojarla al drenaje

Tener lista una mochila de emergencia

Seguir las indicaciones de Protección Civil

¿Cómo se vigila la actividad del Popocatépetl?

El volcán se monitorea las 24 horas mediante cámaras, sensores sísmicos y otros equipos operados por el Cenapred y la UNAM.

Si se detecta un cambio importante, las autoridades informan a la población mediante el Semáforo de Alerta Volcánica, que va del verde al rojo según el nivel de actividad. Cada fase indica qué medidas deben seguirse y si es necesario reforzar la prevención o preparar una evacuación.

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