Las lluvias obligan al cierre de estos atractivos naturales en San Luis Potosí

De manera irónica, las vacaciones de verano coinciden con la temporada de lluvias, por lo que esto que puede cambiar rápidamente las condiciones de los atractivos naturales en estados como San Luis Potosí. Y es que el aumento de los ríos, por la lluvia, no solo modifica el color y la fuerza del agua, también puede volver peligrosos los recorridos en lancha, senderos y zonas para nadar.

Por esta razón, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene cerrados temporalmente dos parajes de Aquismón. La restricción busca proteger a los visitantes mientras se revisan los niveles de agua y las condiciones de acceso.

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¿Qué atractivos naturales están cerrados en San Luis Potosí?

Los sitios que mantienen suspendidas sus actividades son:

Cascada de Tamul

Paraje El Jabalí

Ambos se encuentran en Aquismón, uno de los principales destinos de la Huasteca Potosina. Pese a lo anterior, el cierre no es definitivo y puede modificarse conforme bajen los caudales y las autoridades determinen que las visitas pueden retomarse sin riesgo.

La Cascada de Tamul es uno de los lugares más conocidos de la región. Tiene una caída aproximada de 105 metros sobre el río Santa María y parte de la experiencia turística incluye recorridos en embarcaciones por el río Tampaón.

¿Por qué cerraron la Cascada de Tamul y El Jabalí?

Las lluvias recientes elevaron los niveles de agua en distintos puntos de la Huasteca. Cuando aumenta el caudal pueden aparecer corrientes más fuertes, crecientes repentinas, zonas resbalosas y problemas para realizar rescates.

Protección Civil explicó que las condiciones de los parajes se revisan constantemente y que la medida podrá retirarse cuando los accesos y las actividades sean seguros. Hasta ahora no existe una fecha fija para la reapertura.

La dependencia también mantiene comunicación con autoridades municipales y administradores de centros turísticos para conocer el comportamiento de ríos, cascadas y manantiales, así como con los 59 municipios del estado.

🌿 ¿Sabías que…?

Cascada de Tamul es la cascada más grande del estado y una de las más impresionantes de la Huasteca Potosina. 💧#MéxicoNatural pic.twitter.com/TkBvNqDnv6 — L&S proyectos culturales A.C. (@lys_proyectos) July 15, 2026

¿Qué debes revisar antes de viajar a la Huasteca Potosina?

Protección Civil de San Luis Potosí recomienda consultar los avisos oficiales antes de salir y respetar cualquier restricción durante la visita.

Entre las medidas están:

Consultar el clima y el estatus del paraje

Respetar señalamientos y cintas de seguridad

Usar chaleco salvavidas, incluso si sabes nadar

Llevar calzado antiderrapante y evitar sandalias

Contratar guías acreditados

No ingresar a zonas restringidas

Evitar el consumo de alcohol antes de entrar al agua

Autoridades advierten también que, durante las lluvias, los destinos pueden cerrar por una creciente súbita. Además, prepara capacitaciones de primeros auxilios, búsqueda y rescate para las brigadas que atienden distintos parajes turísticos.

¿Dónde consultar si los parajes ya reabrieron?

Antes de acudir, los visitantes pueden revisar las publicaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí y del Gobierno estatal, donde se actualiza el estado de los sitios turísticos de la Huasteca.

Para reportar una emergencia está disponible el 911. Protección Civil también recibe reportes mediante el número 444 814 3028 y el WhatsApp 444 213 2858.

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