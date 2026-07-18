¡Prepara el bolsillo! Precio de la gasolina y el gas LP en México

El precio del gas depende de diferentes factores como la cotización del petróleo, el tipo de cambio y costos de logística, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) establece los precios máximos aplicables en este combustible y aquí te decimos cuál es el precio por ciudad.

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Precio de la gasolina en México

En el caso de la gasolina magna, tiene un precio promedio de 23.69 pesos por litro. mientras que la gasolina premium se vende en 28.48 pesos el litro. El diésel tiene un precio promedio de 27.07 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta el gas LP en CDMX y Edomex?

Del 19 al 25 de julio, en las 16 alcaldías de la CDMX y en todos los municipios de Edomex, el kilo de gas se vende en 19.56 pesos y el litro en 10.56 pesos.

Precio del gas LP en otras ciudades de México

Aguascalientes venderá el kilo de gas en 20.22 pesos y el litro en 10.92 pesos.

Baja California ofertará el kilo de gas entre 19.30 y 19.62 pesos y el litro entre 10.42 y 10.60 pesos.

Chiapas venderá el kilo de gas entre 19.83 y 20.38 pesos y el litro entre 10.25 y 11.00 pesos.

Chihuahua ofertará el kilo de gas en 19.99 pesos y el litro en 10.79 pesos.

Coahuila venderá el kilo de gas entre 19.41 y 20.29 pesos y el litro entre 9.42 y 10.96 pesos.

Durango ofertará el kilo de gas en 20.64 pesos y el litro en 11.15 pesos.

Guanajuato venderá el kilo de gas en 19.48 pesos y el litro en 10.58 pesos.

Oaxaca ofertará el kilo de gas en 19.80 pesos y el litro en 10.69 pesos.

Querétaro venderá el kilo de gas en 19.56 pesos y el litro en 10.56 pesos.

Zacatecas ofertará el kilo de gas en 20.66 pesos y el litro en 11.16 pesos.

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