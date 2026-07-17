¿Dónde sale más caro estacionarse frente a una cochera, en Jalisco o en el Edomex?

Un vehículo estacionado frente a una cochera privada puede arruinar la salida de cualquier familia en cuestión de segundos, sobre todo en zonas de alta densidad vehicular como las que existen en distintos municipios del país. La reacción de las autoridades de Jalisco y de Edomex cambia de un estado a otro, y el golpe al bolsillo también varía de forma considerable entre las dos entidades que concentran más quejas por este tipo de conflicto vecinal.

El Reglamento de Tránsito de cada entidad define bajo su propio criterio qué tan grave resulta bloquear el acceso vehicular de una vivienda. La Secretaría de Movilidad estatal y las autoridades municipales aplican tabulados completamente distintos con base en la Unidad de Medida y Actualización, lo que genera confusión entre quienes cruzan la frontera entre ambos territorios.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito del Edomex sobre estacionarse frente a una cochera?

El Reglamento del Tránsito del Estado de México en su Artículo 100, fracción IV, clasifica esta infracción como falta grave dentro de su tabulador de sanciones viales. La multa oscila entre 16 y 20 UMA, es decir, entre mil pesos y más de dos mil, equivalentes a 1,876.96 y 2,346.20 pesos exactos.

El monto final en el Edomex depende del historial de infracciones que tenga el conductor al momento del reporte. Quien no registre adeudos pendientes recibe la sanción mínima, mientras quien acumula faltas previas paga más, según el esquema vigente desde noviembre de 2025.

Según la Secretaría de Seguridad del Edomex, un agente de tránsito mujer es la única autoridad facultada para levantar la infracción en el Edomex. El pago dentro de los primeros quince días otorga un descuento del cincuenta por ciento, lo que reduce considerablemente el costo final para el conductor que actúa rápido.

En Edomex la multa por obstruir una cochera llega a $2,346.20 pesos. (Twitter: @UCS_GCDMX)

¿Cuánto cuesta obstruir una cochera en Jalisco?

Jalisco contempla una sanción más baja para la misma conducta dentro de su Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. El rango va de 10 a 15 UMA, equivalentes a 1,173.10 y 1,759.65 pesos, según el criterio del agente vial.

La fracción VII del Artículo 362 describe la falta con precisión al señalar que estacionarse y obstruir cochera o estacionamiento exclusivo constituye una infracción sancionable. El texto no distingue entre zona urbana o rural dentro del territorio jalisciense.

El pago anticipado en Jalisco también reduce el monto de forma notable, con descuentos que llegan hasta el setenta por ciento en algunos municipios si se paga en línea. La diferencia frente al Edomex resulta clara al comparar ambos rangos de sanción.

Antes de estacionarse frente a una cochera ajena, conviene revisar bien la señalización de la zona. Un segundo de distracción puede costar caro en cualquiera de los dos estados, y la diferencia en el monto sorprende a más de un conductor que cruza la frontera entre ambas entidades.

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