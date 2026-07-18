El centro ecoturístico de Puebla donde entras por 15 pesos (o gratis si vas temprano) y es ideal para nadar en aguas cristalinas

Los Manantiales de Chignautla, conocidos formalmente como el Parque Recreativo Nueve Manantiales, se ubican en la Sierra Nororiental de Puebla, a 15 minutos del Pueblo Mágico de Teziutlán y a unas 3 horas de la Ciudad de México. El lugar se caracteriza por sus pozas de agua cristalina y fría, alimentadas por los mantos acuíferos que descienden del Cerro de Chignautla, en un entorno rodeado de montañas y vegetación.

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¿Qué hacer en estos manantiales de Puebla cerca de la CDMX?

La actividad principal del lugar es nadar en las pozas, divididas en distintas zonas según la profundidad: aunque cabe aclarar que algunas son muy bajitas, ideales para niños o para quienes prefieren sentarse a la orilla. El sitio también ofrece renta de lanchas para recorrerlo desde otra perspectiva, además de áreas verdes, palapas para días de campo y una zona de juegos para los niños.

Al lugar se puede llevar comida propia, asar una carne en el lugar o comprar antojitos locales como tlayoyos, chalupas y gorditas. También se puede probar el xole, una bebida ancestral hecha con maíz quemado, cacao, panela y canela, o una michelada para combatir el calor.

¿Cuánto cuesta entrar a los Manantiales de Chignautla, en Puebla?

Según un post reciente en facebook del Ayuntamiento de Chignautla, el Centro Turístico y Recreativo 9 Manantiales ofrece acceso gratuito para el público en general todos los días, de 6:00 a 9:00 a.m.

Por su parte, el sitio especializado Food and Pleasure reporta que este parque de Puebla abre todos los días de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., con una entrada de $15 pesos para adultos y $10 pesos para niños. Ese precio corresponde solo al acceso a los manantiales; según la misma fuente, más adelante hay otros balnearios con albercas y atracciones adicionales, con tarifas más altas.

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