Estados afectados por llegada del polvo del Sahara a México

La División de Análisis y Pronóstico Tropical del Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que entre junio y agosto enormes concentraciones de polvo mineral son transportadas por los vientos desde el norte de África hasta el Caribe, Centroamérica y parte de México, mejor conocido como polvo del Sahara.

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¿Cuáles estados se verán afectados por el polvo del Sahara?

Los estados donde se registrarán mayores concentraciones son los del sureste y la vertiente del Golfo de México como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

De acuerdo con Meteored, el polvo del Sahara llegará a México en bajas concentraciones pero habrá una reducción de lluvias y con la interacción entre el polvo, las ondas tropicales y el anticiclón habrá un clima variable.

Aunado a eso el polvo del Sahara podría ocasionar una reducción temporal en la calidad del aire, menor visibilidad y molestias respiratorias por ello se hace un llamado a la población a mantenerse atento a los avisos meteorológicos.

Cabe mencionar que la llegada del polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cada verano y puede modificar el aspecto del cielo y las condiciones atmosféricas.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) global aerosol optical depth (AOD) forecasts since 1 July highlight intense Saharan dust & wildfire smoke being transported in both directions over the North Atlantic Ocean. @ECMWF



⬇️ pic.twitter.com/xWy3RlEurY — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 8, 2026

¿Qué son los “cielos lechosos”?

El efecto más visible del polvo del Sahara es que hace que el cielo no se vea azul y adquiera un tono blanquecino o grisáceo debido a las diminutas partículas de polvo que quedan suspendidas en la atmósfera y dispersan la luz solar creando un velo que reduce la visibilidad.

July 6: This is the time of year when Saharan dust blows across the tropical Atlantic and into the Caribbean region. This dust model from NASA shows plumes of dust moving across the basin over the next several days. The dust may cause milky skies and some air quality issues. pic.twitter.com/t1ZLxLZNEf — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) July 6, 2026

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