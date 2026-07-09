Estados afectados por llegada del polvo del Sahara a México

La División de Análisis y Pronóstico Tropical del Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que entre junio y agosto enormes concentraciones de polvo mineral son transportadas por los vientos desde el norte de África hasta el Caribe, Centroamérica y parte de México, mejor conocido como polvo del Sahara.
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¿Cuáles estados se verán afectados por el polvo del Sahara?
Los estados donde se registrarán mayores concentraciones son los del sureste y la vertiente del Golfo de México como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz.
De acuerdo con Meteored, el polvo del Sahara llegará a México en bajas concentraciones pero habrá una reducción de lluvias y con la interacción entre el polvo, las ondas tropicales y el anticiclón habrá un clima variable.
Aunado a eso el polvo del Sahara podría ocasionar una reducción temporal en la calidad del aire, menor visibilidad y molestias respiratorias por ello se hace un llamado a la población a mantenerse atento a los avisos meteorológicos.
Cabe mencionar que la llegada del polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cada verano y puede modificar el aspecto del cielo y las condiciones atmosféricas.
¿Qué son los “cielos lechosos”?
El efecto más visible del polvo del Sahara es que hace que el cielo no se vea azul y adquiera un tono blanquecino o grisáceo debido a las diminutas partículas de polvo que quedan suspendidas en la atmósfera y dispersan la luz solar creando un velo que reduce la visibilidad.
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