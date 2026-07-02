Advierten serio riesgo de deslave por lluvias en carretera Panamericana: piden intervenir la zona y estos son los dos municipios del Edomex afectados

Las intensas lluvias reblandecieron los taludes de la carretera Panamericana en el Edomex, generando una alerta por desprendimiento de rocas que afecta directamente la conectividad y seguridad de los municipios de Atlacomulco y Acambay.

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¿Qué tramos específicos de la carretera Panamericana presentan peligro de colapso en estos dos municipios del Edomex?

Las precipitaciones pluviales agudizaron la inestabilidad del terreno en la zona norte de la entidad mexiquense, donde el constante desprendimiento de material pétreo obstruye los carriles de circulación. Las brigadas operativas identificaron que el peligro mayor se concentra entre los kilómetros 70 y 72 del tramo federal, obligando a los conductores a reducir drásticamente la velocidad. El paso constante de vehículos de carga pesada debilita aún más el suelo afectado por la humedad.

Los reportes describen las afectaciones críticas que sufre la infraestructura vial de la región:

Desprendimiento de rocas: bloques de gran tamaño caen sobre la carpeta asfáltica, representando una amenaza directa para automovilistas y transportistas.

bloques de gran tamaño caen sobre la carpeta asfáltica, representando una amenaza directa para automovilistas y transportistas. Corrientes de lodo: las tormentas forman flujos de arena y agua sobre la superficie de rodamiento que disminuyen la adherencia de los neumáticos.

las tormentas forman flujos de arena y agua sobre la superficie de rodamiento que disminuyen la adherencia de los neumáticos. Inestabilidad de taludes: las laderas presentan fracturas que anticipan derrumbes mayores en caso de continuar el mal clima.

Autopista Toluca-Atlacomulco Preocupación por riesgo de deslave en la Carretera Panamericana. (adn40)

¿Qué acciones de mitigación exige la comunidad a las dependencias de Protección Civil y obras federales?

La evaluación geológica del corredor demanda la intervención urgente de las instituciones de infraestructura para ejecutar obras de apuntalamiento en los puntos críticos de la montaña. Los habitantes de comunidades vulnerables, como Diximoxi, manifestaron su preocupación ante el riesgo de quedar incomunicados por un cierre definitivo de la ruta. Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Atlacomulco realizan labores constantes para retirar los escombros y restablecer el tránsito seguro.

Los vecinos del norte del Estado de México solicitaron que las autoridades correspondientes atiendan los dictámenes técnicos existentes para disminuir la peligrosidad diaria de la vía. El personal de auxilio mantiene habilitadas las líneas de emergencia del 911 para capturar reportes de nuevos derrumbes en tiempo real.

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