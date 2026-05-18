“No es una hazaña, es una irresponsabilidad”: Cenapred lanza campaña para frenar a alpinistas que escalan el Popocatépetl

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) lanzó una campaña urgente para disuadir a alpinistas que escalan el volcán Popocatépetl, calificando estas acciones como irresponsabilidades que comprometen la vida.

La dependencia federal recordó que el ingreso al radio de exclusión de 12 kilómetros no contribuye al conocimiento científico, ya que existen herramientas tecnológicas para el monitoreo seguro. Durante este 2026, se han detectado múltiples ingresos de civiles que ignoran el peligro de explosiones súbitas y gases tóxicos. Bajo el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, las autoridades reiteran que no existe equipo de protección capaz de garantizar la supervivencia ante una detonación del coloso en su fase actual.

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¿Por qué está prohibido acercarse al cráter del Popocatépetl?

El volcán Popocatépetl mantiene una actividad eruptiva constante desde 1994, lo que obliga a mantener perímetros de seguridad estrictos para evitar tragedias como las registradas en 1996 y 2022, donde se perdieron vidas humanas por impactos de fragmentos incandescentes.

Riesgos en la zona de exclusión:

Proyectiles incandescentes: expulsión de rocas con temperaturas superiores a los 1,000 °C y tamaños que pueden superar el de un automóvil.

expulsión de rocas con temperaturas superiores a los y tamaños que pueden superar el de un automóvil. Gases letales: concentraciones elevadas de dióxido de azufre y otros gases tóxicos en las cercanías del cono.

concentraciones elevadas de dióxido de azufre y otros gases tóxicos en las cercanías del cono. Explosiones súbitas: eventos violentos que ocurren sin previo aviso, lanzando material dentro del radio de 12 kilómetros.

eventos violentos que ocurren sin previo aviso, lanzando material dentro del radio de 12 kilómetros. Dificultad de rescate: el terreno inestable y la actividad volcánica imposibilitan las labores de auxilio, arriesgando también al personal de emergencia.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋:

🔹 17 exhalaciones

🚦Semáforo de alerta:

⚠️ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

🚫 No acercarse al volcánhttps://t.co/mk9J34bXor pic.twitter.com/32X8JxazLe — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) May 15, 2026

¿Cuál es el estatus del Semáforo de Alerta Volcánica hoy?

Actualmente, el semáforo se encuentra en Amarillo Fase 2, lo que indica un incremento de actividad que requiere vigilancia continua y preparación para una posible evacuación.

Escenarios previstos en Fase 2:

Formación de plumas de vapor de agua y gas. Caída de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes (como el reporte reciente en Amecameca). Posible ocurrencia de lahares (flujos de lodo) que bajen por las cañadas.

¿Cómo funciona el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl?

El Cenapred, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, utiliza un sistema de alerta visual para informar a la población sobre el nivel de peligro y las acciones preventivas necesarias. Este mecanismo se divide en tres colores fundamentales que determinan la operatividad de los protocolos de seguridad en las zonas aledañas al volcán.

Etapa Verde: Normalidad

En esta fase, el volcán se encuentra tranquilo. Es el periodo ideal para que los habitantes de la zona se familiaricen con las rutas de evacuación, ubiquen los centros de reunión y conozcan los refugios temporales disponibles.

Etapa Amarilla: Alerta y Preparación

Este nivel indica que la población debe permanecer atenta y prepararse ante una posible evacuación. Se subdivide en tres fases técnicas:

Fase 1 (manifestación): sismicidad volcánica local frecuente y emisiones esporádicas de ceniza.

sismicidad volcánica local frecuente y emisiones esporádicas de ceniza. Fase 2 (incremento): presencia de plumas de vapor de agua, caída de ceniza en áreas cercanas y expulsión de fragmentos incandescentes (fase actual en 2026 ).

presencia de plumas de vapor de agua, caída de ceniza en áreas cercanas y (fase actual en ). Fase 3 (actividad intermedia a alta): crecimiento y destrucción de domos de lava con explosiones fuertes y fumarolas persistentes.

Actividad en el volcán Popocatépetl Advertencias del Cenapred a los alpinistas que pretenden acercarse al Popocatépetl. (ISAÍAS HERNÁNDEZ/NOTIMEX)

Etapa Roja: Alarma y Evacuación

Representa un peligro inminente donde la prioridad es la vida. En este punto, las familias deben estar listas para la evacuación inmediata siguiendo las instrucciones de Protección Civil.

Fase 1 (peligro intermedio a alto): columnas eruptivas de varios kilómetros y lanzamiento de fragmentos sobre las laderas.

columnas eruptivas de varios kilómetros y lanzamiento de fragmentos sobre las laderas. Fase 2 (peligro alto a extremo): actividad explosiva de gran alcance con intensa caída de ceniza, arena y fragmentos volcánicos a grandes distancias.

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