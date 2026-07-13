Puebla construirá 4 mil 540 viviendas para policías, bomberos y médicos; así será el programa

Para muchos policías, bomberos y trabajadores de la salud, comprar una casa sigue siendo una meta difícil de alcanzar. Ante esta situación, Puebla prepara un nuevo programa estatal que busca facilitarles el acceso a una vivienda.

La estrategia forma parte del programa “Vivienda por Amor a Puebla”, el cual contempla 4 mil 540 acciones distribuidas en dos etapas con la consigna de alcanzar las 50 mil viviendas en los siguientes años. Además, el primer desarrollo se construirá en la capital poblana.

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¿Cómo podrán acceder los policías y bomberos a un crédito?

De acuerdo con lo informado por autoridades estatales, el programa busca ampliar las opciones de vivienda para policías, bomberos, personal de Protección Civil y trabajadores de la salud. Además, el Gobierno de Puebla prepara un convenio para incorporar a los cuerpos de seguridad y emergencia como derechohabientes del Infonavit, lo que les permitiría solicitar un crédito bajo las condiciones que se definan.

De acuerdo con el Gobierno estatal, Puebla aportará el equivalente a seis meses de contribuciones para que estos trabajadores puedan avanzar más rápido en el proceso. Sin embargo, esto no significa que el financiamiento será automático ni que la vivienda se entregará gratis, ya que cada persona deberá cumplir los requisitos y ajustarse a su capacidad de pago.

Además del acceso al crédito, la estrategia contempla diferentes formas de apoyo, por lo que no todas las familias recibirán el mismo tipo de vivienda.

¿Qué tipo de vivienda entregará el programa?

El esquema ofrecerá distintas opciones, según el desarrollo disponible y las condiciones de cada solicitante. Las modalidades anunciadas por el Gobierno de Puebla son:

Lotes urbanizados con servicios básicos

Pies de casa con proyecto para continuar la construcción

Viviendas horizontales

Departamentos en desarrollos verticales

Viviendas terminadas

Así, algunas familias podrían recibir una propiedad lista para habitar, mientras que otras accederían a un terreno o a una construcción inicial. La distribución dependerá de las dos etapas previstas en el programa.

🏠🛡️ Quienes cuidan a Puebla también merecen la seguridad de un hogar.



El gobernador @armentapuebla_ impulsa, junto con @Infonavit y @Conavi_mx, 50 mil viviendas para derechohabientes y personal de Seguridad y Protección Civil, en línea con la política de bienestar de la… pic.twitter.com/0KodLebzcM — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 9, 2026

¿Cómo se repartirán las 4 mil 540 viviendas?

La Comisión Estatal de Vivienda informó que las dos primeras etapas abarcarán 28.31 hectáreas. Los terrenos ya cuentan con certeza jurídica, estudios técnicos y proyectos ejecutivos, aunque todavía falta definir cuándo comenzarán las obras.

La distribución será la siguiente:

Primera etapa: 1,533 acciones

1,020 viviendas verticales

513 viviendas horizontales o lotes

Segunda etapa: 3,007 acciones

2,384 viviendas verticales

623 viviendas horizontales o lotes

En conjunto, ambas fases suman 4 mil 540 acciones de vivienda. La cifra incluye departamentos, casas y terrenos, de modo que no todos los apoyos corresponderán a una propiedad terminada.

¿Dónde comenzará la construcción?

Las primeras viviendas anunciadas se construirán en Lomas de San Miguel, cerca del Camino al Batán. Para iniciar el proyecto, el Gobierno de Puebla destinó un predio de tres hectáreas en esa zona.

En la misma zona ya existe un conjunto habitacional del Infonavit con 832 viviendas. Según información oficial publicada en junio de 2026, las primeras propiedades de ese proyecto ya comenzaron a entregarse a las familias beneficiarias.

Además, “Vivienda por Amor a Puebla” contempla anteproyectos en otros municipios:

Amozoc: 240 espacios

240 espacios Atlixco: 224 espacios

224 espacios Santa Clara Ocoyucan: 600 espacios

Por ahora, no se ha precisado cuántas viviendas de Lomas de San Miguel corresponderán a policías, bomberos, médicos u otros grupos prioritarios. Tampoco se conocen los precios, las mensualidades ni las características de cada opción.

Estos datos, junto con los documentos y criterios de selección, deberán publicarse cuando se abra la convocatoria.

Mientras se publica la convocatoria, la información debe consultarse únicamente en los canales oficiales del Gobierno de Puebla, la Comisión Estatal de Vivienda y el Infonavit. También se recomienda no entregar documentos ni dinero a personas que prometan reservar un lugar.

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