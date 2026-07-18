Es oficial en Edomex: este dato de tu historial determina si pagas la multa mínima o el monto máximo en tu próxima infracción

El Reglamento de Tránsito del Estado de México modificó el cobro de las infracciones para establecer un sistema escalonado que calcula el costo según las sanciones de tránsito pendientes de pago del conductor.

Este cambio normativo responde al artículo 122 reformado, el cual adapta los montos a los criterios de proporcionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar cobros excesivos, garantizando que quienes no tengan deudas previas accedan de forma automática a las tarifas más bajas del tabulador.

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¿Cómo funciona el historial de deudas para definir si pagas la multa mínima o máxima en Edomex?

El cambio al Reglamento de Tránsito del Estado de México elimina los cobros fijos. A partir de ahora, el dinero que pagues por una infracción dependerá directamente de cuántas deudas tengas acumuladas. La Secretaría de Seguridad revisará el sistema en el momento en que cometas la falta para determinar el costo exacto del castigo de forma personalizada.

Los oficiales aplicarán tres tarifas distintas según los reportes pendientes que tenga el propietario del auto:

La multa mínima se cobrará a los automovilistas que vayan al corriente y no tengan ninguna infracción pendiente de pago.

se cobrará a los automovilistas que vayan al corriente y no tengan ninguna infracción pendiente de pago. La multa media se aplicará a las personas que ya tengan acumuladas de dos a tres deudas de tránsito en la plataforma estatal.

se aplicará a las personas que ya tengan acumuladas de dos a tres deudas de tránsito en la plataforma estatal. La multa máxima afectará a los conductores que registren cuatro o más sanciones sin pagar ante la administración pública.

Multas de tránsito en Edomex El monto que pagarás de multa en Edpomex dependerá de tu historial. (Getty Images)

¿De cuánto dinero serán los cobros en pesos y cómo detectarán a los infractores?

El dinero de las infracciones se calcula con base en la UMA, que equivale a 117.31 pesos diarios. La Secretaría de Seguridad usará cámaras y lectores de placas para detectar en tiempo real a quienes cometan faltas viales en el Edomex. Mientras la dependencia termina de construir el sistema para revisar los historiales, todos los conductores recibirán la tarifa más baja del tabulador de manera temporal.

Los montos estimados en pesos cambian según la gravedad de la infracción:

Manejar sin licencia o invadir el carril exclusivo del Mexibús costará 16 UMAs (1,876.96 pesos) en el nivel mínimo y hasta 20 UMAs (2,346.20 pesos) en el máximo.

o invadir el carril exclusivo del Mexibús costará 16 UMAs (1,876.96 pesos) en el nivel mínimo y hasta 20 UMAs (2,346.20 pesos) en el máximo. Las faltas leves o descuidos menores irán desde las 3 UMAs (351.93 pesos) para quienes van al corriente hasta las 5 UMAs (586.55 pesos) si debes multas previas.

o descuidos menores irán desde las 3 UMAs (351.93 pesos) para quienes van al corriente hasta las 5 UMAs (586.55 pesos) si debes multas previas. El uso de videovigilancia servirá para multar de forma automática a quienes invadan las ciclovías o a los motociclistas que manejen sin un casco certificado.

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