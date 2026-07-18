Monzón mexicano y circulaciones ciclónicas provocarán intensas lluvias con descargas eléctricas en México

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias intensas con probabilidad de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Además, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico del océano Pacífico podría convertirse en un ciclón tropical al suroeste de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

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¿En qué estados habrá fuertes lluvias hoy?

Se prevé que haya lluvias muy fuertes en Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y sur), Durango (sur) y Nayarit (norte). Mientras que en Sonora (sureste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste) habrá lluvias fuertes.

Habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Colima, Guerrero (costa), Oaxaca (noreste) y Veracruz (sur) e intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California, Tlaxcala y Morelos se prevén lluvias aisladas.

Ambiente caluroso en el noroeste y norte del país

Por otro lado, continuará el ambiente caluroso en Baja California donde el termómetro marcará 45°C.

Habrá temperaturas de entre 40 a 45°C en Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte). De 35 a 40°C en Chihuahua, Durango (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las temperaturas de entre 30 y 35°C se registrarán en San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

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