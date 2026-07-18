Empleos con INAPAM para mayores de 60 años: requisitos, documentación y cómo conseguir la pensión

Conseguir un empleo después de los 60 años puede parecer complicado, pero el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa que conecta a personas adultas mayores con empresas interesadas en contratarlas.

Además de representar una oportunidad para generar ingresos, un trabajo formal también puede ayudar a algunos trabajadores a acercarse al cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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¿Cómo puede ayudarte un empleo del INAPAM a obtener una pensión?

El programa Vinculación Productiva del INAPAM tiene como objetivo facilitar el acceso de personas de 60 años o más a empleos formales mediante convenios con empresas de distintos sectores.

Cuando una empresa contrata formalmente a un trabajador, este vuelve a ser inscrito en el régimen obligatorio del IMSS, por lo que comienza a generar nuevas semanas de cotización. Para quienes iniciaron su vida laboral antes del 1 de julio de 1997 y aún no cumplen con el mínimo requerido para pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973, este tiempo adicional puede ser determinante.

No obstante, conseguir un empleo mediante el INAPAM no garantiza el acceso automático a una pensión. La jubilación dependerá de que la persona también reúna los requisitos de edad, semanas cotizadas y demás condiciones previstas por la legislación del IMSS.

¿Quiénes pueden solicitar un empleo mediante el INAPAM?

De acuerdo con el Instituto, este servicio está dirigido a personas adultas mayores que desean reincorporarse al mercado laboral o continuar desarrollando una actividad remunerada.

Para iniciar el trámite es necesario cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más .

. Contar con la credencial vigente del INAPAM .

. Presentar una identificación oficial.

Entregar la CURP .

. Acudir al módulo de Vinculación Productiva para realizar el proceso de registro.

Una vez inscritas, las personas reciben orientación y son vinculadas con empresas que cuentan con vacantes acordes con su perfil, experiencia y disponibilidad.

¿Qué se necesita para obtener una pensión bajo la Ley 73?

Una vez vinculado a un trabajo a través de este programa, las personas interesadas en pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973, deberán cumplir con diversos requisitos establecidos por el IMSS. Entre los principales se encuentran:

Haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997

Tener 60 años o más para solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada, o 65 años para la pensión por vejez

para solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada, o para la pensión por vejez Reunir el mínimo de 500 semanas cotizadas previsto para ese régimen

previsto para ese régimen Cumplir con las demás condiciones establecidas por la legislación del IMSS

Si una persona dejó de cotizar hace varios años y aún no reúne las semanas necesarias, conseguir un empleo formal mediante el programa del INAPAM puede permitirle volver a acumular semanas de cotización. Sin embargo, cada caso depende de la historia laboral del trabajador y de la revisión que realice el propio IMSS.

¿Cómo registrarse en el programa de Vinculación Productiva?

El trámite es gratuito y se realiza de forma presencial en los módulos del INAPAM. Durante el proceso, personal del instituto entrevista a las personas interesadas para conocer su experiencia, habilidades y disponibilidad, con el propósito de vincularlas con alguna de las empresas participantes.

Las vacantes disponibles varían según la entidad y las necesidades de los empleadores. De acuerdo con el INAPAM, las empresas pueden ofrecer empleos con sueldo, prestaciones de ley y distintas modalidades de contratación, dependiendo del puesto.

Antes de acudir al registro, las autoridades recomiendan consultar el módulo más cercano y verificar la documentación requerida, ya que el proceso puede presentar variaciones de acuerdo con la disponibilidad de vacantes en cada estado.

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