La curiosa diferencia en la multa por llevar a más pasajeros de los permitidos en tu auto en Jalisco y Edomex

Viajar con más pasajeros de los permitidos se ha convertido en una de las prácticas más comunes entre automovilistas. Sin embargo, esta acción, por más “inocente y práctica” que parezca, no solo representa un riesgo para la seguridad vial, también puede derivar en una multa cuyo monto cambia de forma considerable dependiendo del estado donde ocurra la infracción.

Y es que mientras en Jalisco la sanción puede superar los 2 mil 900 pesos, en el Estado de México la multa máxima apenas rebasa los 580 pesos.

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¿Cuánto cobra Jalisco por llevar más pasajeros de los permitidos?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece en el artículo 364, numeral 1, fracción II, que constituye una infracción circular con un número de pasajeros mayor al autorizado en la tarjeta de circulación del vehículo.

La sanción económica va de 15 a 25 UMA. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son las siguientes:

Multa mínima (15 UMA): $1,759.65 pesos.

$1,759.65 pesos. Multa máxima (25 UMA): $2,932.75 pesos.

Sobre el número de pasajeros autorizados, este elemento no lo decide el conductor, sino el fabricante del vehículo y queda registrado por la autoridad al momento de su alta. Esa capacidad aparece en la tarjeta de circulación y depende de las características de cada unidad.

En un automóvil particular lo más común es que el límite sea de cinco ocupantes, incluido el conductor, aunque existen modelos con capacidad para cuatro, seis, siete o más personas, como algunas camionetas tipo SUV o minivanes.

Cuida el número de pasajeros en tu auto al conducir. Esta práctica puede representar un riesgo en caso de accidentes. (Getty Images)

¿Cuál es la multa en el Estado de México?

En el Estado de México, el artículo 90, fracción XIV del Reglamento de Tránsito señala que quienes conducen deben abstenerse de exceder el cupo de pasajeros autorizado para el vehículo.

La sanción correspondiente aparece en la tabla de infracciones y va de 3 a 5 UMA, lo que equivale a:

Multa mínima (3 UMA): $351.93 pesos.

$351.93 pesos. Multa media (4 UMA): $469.24 pesos.

$469.24 pesos. Multa máxima (5 UMA): $586.55 pesos.

¿Por qué la multa cambia en el Estado de México?

En el caso del Edomex, y a pesar de sus precios menores, el costo final puede cambiar a partir de una reciente reformar al Reglamento de Tránsito. De acuerdo con el dictamen, ahora se contemplan tres niveles de sanción según el número de infracciones sin pagar que acumule la persona conductora:

3 UMA , cuando no existen multas pendientes.

, cuando no existen multas pendientes. 4 UMA , si hay entre dos y tres infracciones pendientes.

, si hay entre dos y tres infracciones pendientes. 5 UMA, cuando se acumulan cuatro o más infracciones.

Por ejemplo, si dos automovilistas son sorprendidos llevando más pasajeros de los permitidos, pero uno no tiene infracciones pendientes y el otro acumula cuatro o más multas sin pagar, el primero recibiría una sanción de $351.93 pesos, mientras que el segundo tendría que pagar $586.55 pesos, aunque ambos hayan cometido exactamente la misma infracción.

¿Qué tanta diferencia existe entre ambas sanciones?

Si se compara la multa máxima prevista por ambas entidades, la diferencia resulta evidente:

Jalisco: hasta $2,932.75 pesos .

hasta . Estado de México: hasta $586.55 pesos .

hasta . Diferencia: $2,346.20 pesos.

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