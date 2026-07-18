Agua turbia en Jalisco: entregarán garrafones gratis y pipas en colonias afectadas

Abrir la llave y encontrar agua turbia, con olor o un color extraño se ha convertido en una preocupación para familias del Área Metropolitana de Guadalajara desde las últimas semanas. Por lo anterior, y mientras se realizan obras para mejorar la red, el Gobierno de Jalisco anunció una serie de apoyos para llevar agua limpia a los hogares afectados.

El plan inmediato tendrá una inversión aproximada de 100 millones de pesos e incluirá pipas, garrafones nuevos y otras medidas para llevar agua limpia a las zonas afectadas. La distribución se coordinará con los municipios que forman parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

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¿Qué apoyos recibirán las colonias con agua turbia?

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el apoyo cambiará según las necesidades de cada zona. Las medidas anunciadas incluyen:

Pipas con agua potable

Garrafones nuevos

Vales para llenarlos sin costo en potabilizadoras privadas

Plantas potabilizadoras temporales en plazas y espacios públicos

Entre los primeros puntos contemplados están:

Plaza San Andrés

Plaza Tesistán

Centro Histórico de Tlaquepaque

Avenida Artesanos

Sin embargo, las ubicaciones definitivas se establecerán con la información que entregue cada municipio.

¿Qué colonias recibirán garrafones y pipas?

Hasta el momento no existe una lista completa de colonias beneficiarias. Los ayuntamientos deberán ubicar las zonas con más reportes de agua turbia para organizar las rutas de las pipas y los puntos de entrega.

Tampoco se ha informado si habrá registro por internet, qué requisitos pedirán para obtener los vales ni una fecha general de inicio. Las familias deberán revisar los avisos del SIAPA, su ayuntamiento y el Gobierno de Jalisco antes de acudir a algún punto.

¿Conoces el Plan Integral para mejorar la calidad y el abastecimiento del agua en Jalisco?



Se trata de una estrategia de más de 30 acciones para fortalecer la infraestructura hídrica y construir un mejor futuro para millones de personas.



La solución de fondo ya está en marcha. pic.twitter.com/icw7y15uo0 — Siapagdl (@siapagdl) July 9, 2026

¿Cómo reportar el agua turbia y pedir una pipa?

Según el gobierno estatal, todo reporte de agua turbia ayuda a identificar las colonias que necesitan atención con mayor urgencia. Para informar sobre esto, las personas pueden comunicarse con SIAPATEL al 33 3668 2482 o consultar las cuentas oficiales SIAPA GDL, en Facebook, y @siapagdl, en X.

Mientras se da a conocer la dinámica especial de este programa, también es posible solicitar una pipa gratuita mediante la misma línea. Para levantar el reporte conviene tener a la mano:

Número de contrato del servicio

Domicilio exacto y calles cercanas

Colonia y municipio

Teléfono de contacto

Al terminar la llamada se genera un folio que deberá guardarse para dar seguimiento. El servicio es gratuito, por lo que cualquier intento de cobro puede reportarse ante el organismo.

¿Qué obras harán para mejorar la calidad del agua?

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que el estado destinará recursos propios para modernizar la infraestructura que abastece al Área Metropolitana de Guadalajara.

David Miguel Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, explicó que en la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle se rehabilitarán 66 celdas y se cambiarán soportes y materiales filtrantes. Esta etapa deberá entrar en operación en octubre de 2026.

También se construirán cuatro módulos de sedimentación y el bypass de La Calera, que permitirá conducir el agua hacia la planta potabilizadora. Los trabajos deberán concluir en marzo de 2027 y alcanzar una capacidad de tratamiento de dos mil litros por segundo.

Hasta entonces, el Gobierno de Jalisco mantendrá el apoyo con pipas, garrafones y plantas temporales en las colonias afectadas.

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