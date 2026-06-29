Descuento del 15% en vuelos con INAPAM para este grupo de adultos mayores mexicanos: requisitos y paso a paso para aplicar

Las personas de 60 años o más pueden pagar menos en vuelos de Aeroméxico si cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Y es que de acuerdo con la aerolínea, todos aquellos que cuenten con su “plástico” vigente, son acreedores a un descuento del 15%.

Sin embargo, la promoción debe solicitarse por los canales autorizados, por lo que no se puede obtener mediante reservas en línea. Además, el beneficio está disponible tanto para adultos mayores mexicanos como para personas extranjeras con residencia legal en México. En este último caso, es necesario presentar un documento migratorio vigente.

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¿En qué vuelos aplica el 15% de descuento?

De acuerdo con Aeroméxico, el descuento puede usarse en vuelos que cumplan con estas condiciones:

Viajes sencillos o redondos

Rutas nacionales o internacionales

Vuelos operados por Aeroméxico o Aeroméxico Connect

Tarifas Clásica, AM Plus o Premier

De igual manera, y como en toda promoción, esta promoción no aplica para viajes con las siguientes características:

Tarifa Básica

Compras en aeromexico.com

Reservaciones de grupos

Paquetes de Aeroméxico Vacations

Vuelos en código compartido

Rutas operadas por aerolíneas de SkyTeam

Promociones acumulables con otros descuentos

La página de Aeroméxico puede servir para consultar rutas, horarios y tarifas disponibles. Sin embargo, si se quiere aplicar el descuento INAPAM, la compra no debe cerrarse en aeromexico.com: primero debe solicitarse por el canal autorizado de la aerolínea.

Aprovecha los descuentos de INAPAM. La promoción de Aeroméxico cuenta con diversas restricciones, por lo que conviene revisar con precaución. (INAPAM | FB)

¿Cómo reservar un vuelo en Aeroméxico?

Paso a paso:

Entrar a la página oficial de Aeroméxico Escribir la ciudad de salida y el destino Elegir la fecha de ida y, si aplica, la fecha de regreso Revisar horarios, tipo de tarifa y condiciones del vuelo Anotar el vuelo elegido, horario, ruta y precio mostrado No cerrar la compra si se quiere aplicar el descuento INAPAM Llamar a Aeroméxico para solicitar la tarifa preferencial antes de pagar

¿Cómo pedir el descuento INAPAM?

Una vez elegido el vuelo, el descuento debe solicitarse directamente con Aeroméxico. La rebaja no funciona como cupón en la página web, por lo que debe pedirse antes de aceptar la cotización final.

Paso a paso:

Tener a la mano la credencial vigente del INAPAM Llamar al Centro Nacional de Reservaciones de Aeroméxico: (55) 5133 4000 Indicar ruta, fecha y horario del vuelo elegido Solicitar el descuento INAPAM antes de pagar Confirmar que el vuelo sea operado por Aeroméxico o Aeroméxico Connect Revisar que el 15% se aplique sobre la tarifa correspondiente Verificar el precio final con impuestos, cargos y servicios adicionales

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Quienes aún no tienen la credencial pueden tramitarla de forma gratuita en los módulos oficiales del INAPAM. El documento está dirigido a personas que ya cumplieron 60 años.

Para solicitarla, se deben presentar:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil

Teléfono de contacto para emergencias

Los módulos pueden consultarse en el sitio oficial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: gob.mx/inapam, en el apartado “Módulos INAPAM a nivel nacional”. Antes de acudir, se recomienda revisar ubicación, horario y disponibilidad del módulo más cercano.

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