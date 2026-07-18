Hallan diez cuerpos en Zacatecas; entre las víctimas está el exalcalde de Sombrerete

Este sábado 18 de julio fueron localizados 10 cuerpos con signos de violencia en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, en Zacatecas, informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno.

Entre las víctimas estaría Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde del municipio de Sombrerete.

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Reyes Mugüerza informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) activó un operativo en los puntos donde fueron encontrados los cuerpos, con el objetivo de localizar a los responsables.

Asimismo, en los próximos minutos, el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos, con la participación del Comandante de la Quinta Región Militar — escribió en Facebook.

Afirmó que, aunque este tipo de hechos se ha reducido de manera significativa en los últimos años gracias a la coordinación entre las instituciones de seguridad, un acontecimiento de esta magnitud requiere una respuesta inmediata por parte del Estado.

Indicó que se fortalecerán las labores de inteligencia, investigación y coordinación operativa para evitar un retroceso en los avances alcanzados en materia de seguridad.

No obstante, el suceso tira el discurso oficial sobre la pacificación regional.

¿Cómo fue el hallazgo de los 10 cuerpos en Zacatecas?

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron sobre cuatro cuerpos colgados de un puente vehicular sobre la carretera federal 54, en el municipio de Pánuco. Horas más tarde, autoridades localizaron otros cinco cuerpos abandonados sobre la misma vía, pero en el municipio de Morelos.

Otro cuerpo fue encontrado en el municipio de Sain Alto. La víctima estaba envuelta en bolsas y fue abandonada a un costado de la carretera que conduce a Sombrerete.

Lamentan muerte de Ignacio Castrejón

Miguel Varela, presidente municipal de Zacatecas, lamentó el homicidio de Castrejón Valdez, exigió justicia y manifestó su solidaridad con la familia y seres queridos.

“Es muy triste ver lo que sigue sucediendo en nuestro país y en nuestro estado. De verdad resulta indignante que sigamos viviendo situaciones así y que muchas veces parezca que no hay respuestas ni justicia para quienes más lo necesitan”.

Exhortó a las autoridades a realizar una investigación “seria y transparente” y a no “normalizar este tipo de situaciones”.

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