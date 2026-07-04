INAPAM lo confirma: ¿qué trámites ya puedes hacer desde tu casa en 2026 y cuál sigue siendo obligatorio realizar en persona?

Las personas adultas mayores de México ya tienen acceso a servicios digitales del INAPAM para consultar descuentos, localizar módulos y filtrar beneficios por entidad federativa. El organismo confirma estos avances, pero también advierte sobre un procedimiento clave que permanece exclusivamente presencial, sin importar lo que prometan páginas no oficiales que circulan en redes sociales.

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Trámites y consultas del INAPAM en México que ya puedes hacer desde tu casa en 2026

El directorio de beneficios del INAPAM disponible en los portales oficiales del Gobierno de México permite revisar descuentos activos en distintas entidades del país sin acudir a ninguna oficina. Los usuarios filtran la información por estado y acceden a una lista de establecimientos clasificados por categoría, desde alimentación y salud hasta asesoría legal y apoyos en servicios de agua y predial.

Entre las consultas que ya puedes hacer directamente desde internet están:

Alimentación: establecimientos con descuento para afiliados al INAPAM

establecimientos con descuento para afiliados al INAPAM Salud: centros médicos y farmacias con beneficios activos

centros médicos y farmacias con beneficios activos Transporte: opciones de movilidad con tarifas especiales para adultos mayores

opciones de movilidad con tarifas especiales para adultos mayores Educación y cultura: instituciones con descuentos en cursos y actividades

instituciones con descuentos en cursos y actividades Predial y agua: apoyos disponibles según tu municipio

apoyos disponibles según tu municipio Asesoría y servicios legales: centros de atención gratuita o con costo reducido

centros de atención gratuita o con costo reducido Vestido y hogar: tiendas participantes clasificadas por entidad federativa

La Secretaría de Bienestar también pone a disposición el localizador de módulos de atención del INAPAM que muestra direcciones exactas, referencias, códigos postales y ubicaciones de los centros autorizados en todo el territorio nacional. Este recurso digital permite identificar el módulo más cercano al domicilio y verificar su disponibilidad antes de salir de casa.

El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y presencial; cualquier cobro por gestionarla en internet corresponde a una práctica fraudulenta. (Archivo)

Estas herramientas en línea reducen los desplazamientos innecesarios para adultos mayores que solo necesitan información previa antes de visitar un centro de atención. Sin embargo, el INAPAM aclara que ninguno de estos recursos digitales sustituye el trámite de la credencial, cuyo procedimiento sigue un camino completamente distinto.

¿Por qué la credencial del INAPAM sigue siendo un trámite presencial obligatorio en México?

A pesar del avance en consultas digitales, la expedición de la credencial del INAPAM sigue siendo un procedimiento presencial sin excepciones en 2026. Tanto el instituto como la Secretaría de Bienestar confirman que no existe ninguna plataforma oficial que permita solicitar, renovar o reponer este documento por internet en ninguna entidad del país.

Las autoridades exigen la presencia del solicitante porque deben verificar documentos originales e identificar al ciudadano de forma directa antes de emitir el documento oficial. Por ello, quienes cumplen 60 años o necesitan una reposición deben acudir personalmente a un módulo autorizado de la Secretaría de Bienestar con sus papeles completos y en orden.

Para gestionar tus beneficios y trámites del INAPAM de forma correcta, considera estas recomendaciones:

Consulta en línea los descuentos disponibles antes de visitar cualquier establecimiento

los descuentos disponibles antes de visitar cualquier establecimiento Verifica la ubicación y horarios de los módulos en el portal oficial antes de salir

de los módulos en el portal oficial antes de salir No pagues por gestionar la credencial; el trámite es gratuito en todos los módulos

por gestionar la credencial; el trámite es gratuito en todos los módulos Desconfía de páginas no oficiales que ofrezcan tramitar la credencial por internet

que ofrezcan tramitar la credencial por internet Acude únicamente a módulos autorizados por la Secretaría de Bienestar

El INAPAM avanza en la digitalización de sus consultas, pero la expedición de la credencial sigue siendo una obligación presencial sin excepciones en todo el país. Las herramientas en línea permiten ahorrar tiempo y planificar cada visita con anticipación, aunque la validación de identidad exige presencia física en todos los casos.

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