Qrobús prepara una nueva función que mejora la experiencia de los pasajeros y podría llegar en los próximos meses

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo, confirmó que trabaja en la implementación de internet gratuito en las unidades de transporte público. La conectividad a bordo forma parte de una estrategia que busca modernizar el sistema Qrobús sin afectar la tarifa que pagan los usuarios y usuarias del transporte metropolitano.

El funcionario explicó que la amenidad no depende únicamente de la voluntad de la agencia. La venta de publicidad en pantallas instaladas dentro de los camiones es la vía elegida para costear el servicio, y esa comercialización ya arrancó de forma gradual en las últimas semanas.

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¿Cuándo tendrá Qrobús internet gratuito en sus unidades?

Cuanalo detalló que la implementación de internet gratuito en Qrobús podría iniciar en un promedio de tres meses. El funcionario aclaró que todo depende del ritmo con que avance la venta de espacios publicitarios en las unidades.

“Seguimos en el proceso de esperar para que la empresa nos reporte el incremento en la venta de publicidad y, una vez que tengamos el recurso, iniciar con la cobertura de internet en las diferentes etapas que nos hemos planteado”, señaló el director de la AMEQ. Sin embargo, la declaración confirma que no existe una fecha fija todavía.

En consecuencia, Cuanalo estimó que el servicio podría comenzar a implementarse durante el segundo semestre del año. La expectativa oficial es que las primeras rutas de Qrobús cuenten con internet en un plazo de dos a tres meses, una vez que la AMEQ defina cuáles unidades entrarán primero.

La AMEQ busca instalar internet gratuito en las unidades de Qrobús. (Facebook Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro)

¿Qué estaciones de Qrobús ya cuentan con internet gratuito?

El director de la AMEQ recordó que la conectividad no es una novedad total dentro del sistema Qrobús. Actualmente hay internet disponible en algunas estaciones, principalmente sobre Paseo 5 de Febrero, Constituyentes y Balvanera, donde los usuarios ya pueden conectarse.

Cuanalo indicó que, una vez disponibles los recursos de la venta de publicidad, la AMEQ definirá qué rutas de Qrobús serán las primeras en ofrecer la conectividad. La decisión dependerá de la demanda y del avance en la instalación técnica en cada unidad.

El funcionario destacó que el beneficio real para los pasajeros y pasajeras no está en las estaciones, sino a bordo. Contar con internet durante el trayecto completo representa el principal cambio que buscan los usuarios frecuentes de Qrobús.

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