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Descuentos en predial y agua de hasta 50% del INAPAM para adultos mayores: los 16 estados donde aplica y requisitos

Miles de personas mayores de 60 años ya pueden acceder a un alivio directo en dos gastos del hogar. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores coordina este beneficio con gobiernos locales para reducir el costo de servicios básicos.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

Una gran cantidad de adultos mayores en México podrán acceder a descuentos en predial y agua de hasta el 50% gracias a su credencial del INAPAM. La medida beneficia directamente la economía familiar de estas personas en 16 estados en un contexto donde estos servicios representan un gasto relevante .

Esta reducción no depende de trámites adicionales para quienes ya cuentan con su credencial. Los gobiernos municipales y las comisiones de agua locales definen el porcentaje exacto de la rebaja, y el rango general va del 10% al 50%, según el organismo operador de cada localidad.

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¿En qué estados aplican los descuentos del INAPAM en predial y agua?

El listado vigente confirma la participación de 16 entidades federativas en este esquema de apoyo de predial y agua. Cada gobierno estatal o municipal fija el porcentaje según su propio reglamento, por lo que el beneficio no es uniforme ni siquiera dentro del mismo estado.

  • Chiapas
  • Colima
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Zacatecas

En cada una de estas entidades, los organismos operadores de agua o las tesorerías municipales aplican la rebaja al presentar la credencial vigente. El rango oscila entre 10% y 50% del monto total, y en algunos casos el trámite exige el recibo original del servicio correspondiente.

Fuera de este listado, ninguna otra entidad ha confirmado el beneficio hasta el momento. La recomendación oficial es verificar la vigencia del programa de forma directa en la tesorería o el organismo de agua, ya que los convenios se actualizan periódicamente según cada administración local.

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El INAPAM confirma descuentos de hasta 50% en predial y agua. (Archivo TV Azteca)

¿Cómo se tramita la credencial INAPAM para acceder a estos descuentos?

El proceso para obtener la credencial es exclusivamente presencial y gratuito. Los interesados deben acudir al módulo correspondiente y presentar la documentación completa, ya que no existe una vía digital habilitada para este trámite.

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales)
  • Dos fotografías del solicitante
  • Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias

Una vez obtenida, la credencial no requiere renovación anual para mantener el acceso a los descuentos. Todas las versiones vigentes del documento son válidas ante cualquier trámite, y el cambio de año no invalida la credencial ya emitida.

Antes de acudir a pagar, los adultos mayores con INAPAM deben confirmar que su municipio participa del esquema. Esta verificación previa evita contratiempos en la ventanilla, ya que algunos ayuntamientos solicitan requisitos adicionales según su propio reglamento interno.

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