Descuentos en predial y agua de hasta 50% del INAPAM para adultos mayores: los 16 estados donde aplica y requisitos

Una gran cantidad de adultos mayores en México podrán acceder a descuentos en predial y agua de hasta el 50% gracias a su credencial del INAPAM. La medida beneficia directamente la economía familiar de estas personas en 16 estados en un contexto donde estos servicios representan un gasto relevante .

Esta reducción no depende de trámites adicionales para quienes ya cuentan con su credencial. Los gobiernos municipales y las comisiones de agua locales definen el porcentaje exacto de la rebaja, y el rango general va del 10% al 50%, según el organismo operador de cada localidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué estados aplican los descuentos del INAPAM en predial y agua?

El listado vigente confirma la participación de 16 entidades federativas en este esquema de apoyo de predial y agua. Cada gobierno estatal o municipal fija el porcentaje según su propio reglamento, por lo que el beneficio no es uniforme ni siquiera dentro del mismo estado.

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

En cada una de estas entidades, los organismos operadores de agua o las tesorerías municipales aplican la rebaja al presentar la credencial vigente. El rango oscila entre 10% y 50% del monto total, y en algunos casos el trámite exige el recibo original del servicio correspondiente.

Fuera de este listado, ninguna otra entidad ha confirmado el beneficio hasta el momento. La recomendación oficial es verificar la vigencia del programa de forma directa en la tesorería o el organismo de agua, ya que los convenios se actualizan periódicamente según cada administración local.

El INAPAM confirma descuentos de hasta 50% en predial y agua. (Archivo TV Azteca)

¿Cómo se tramita la credencial INAPAM para acceder a estos descuentos?

El proceso para obtener la credencial es exclusivamente presencial y gratuito. Los interesados deben acudir al módulo correspondiente y presentar la documentación completa, ya que no existe una vía digital habilitada para este trámite.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales)

Dos fotografías del solicitante

Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias

Una vez obtenida, la credencial no requiere renovación anual para mantener el acceso a los descuentos. Todas las versiones vigentes del documento son válidas ante cualquier trámite, y el cambio de año no invalida la credencial ya emitida.

Antes de acudir a pagar, los adultos mayores con INAPAM deben confirmar que su municipio participa del esquema. Esta verificación previa evita contratiempos en la ventanilla, ya que algunos ayuntamientos solicitan requisitos adicionales según su propio reglamento interno.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.