Es oficial por el Congreso de Jalisco: anuncian medida que impactará en el servicio de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El Congreso de Jalisco aprobó un recorrido técnico de inspección por toda la red de suministro de agua potable para rastrear las causas de la contaminación y turbiedad del líquido que llega a miles de hogares.

Esta evaluación de la infraestructura física del SIAPA servirá para auditar desde las plantas de bombeo hasta las zonas de captación, buscando corregir los fallos de distribución en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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¿Cómo funcionará la inspección del Congreso de Jalisco a las instalaciones del SIAPA?

Los diputados locales y un equipo de ingenieros revisarán de forma directa las tuberías, presas y canales de distribución del SIAPA. El diputado Leonardo Almaguer Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, encabezará las visitas para armar un expediente que ayude a frenar el abasto de agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La comitiva técnica examinará los puntos más críticos de la red de agua potable:

Las plantas potabilizadoras serán el primer punto a revisar para comprobar si los filtros de limpieza funcionan de manera correcta.

serán el primer punto a revisar para comprobar si los filtros de limpieza funcionan de manera correcta. Los tanques de distribución en las colonias con más quejas se someterán a pruebas de laboratorio para detectar lodos o metales.

en las colonias con más quejas se someterán a pruebas de laboratorio para detectar lodos o metales. Las auditorías al dinero del organismo intermunicipal se realizarán al mismo tiempo para vigilar en qué se gasta cada peso de los recibos.

¿Qué contempla el nuevo Plan Hídrico de Jalisco que analiza el Congreso del Estado?

El Congreso de Jalisco recibió del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, un expediente de 400 páginas con las bases para solucionar la escasez y la mala calidad del agua. Este plan propone obras de infraestructura claves para el SIAPA sin pedir nuevos préstamos de dinero ni endeudar al estado.

La estrategia contempla tres acciones de ingeniería urgentes para limpiar el agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara:

La modernización de la Planta Potabilizadora Número Uno servirá para mejorar la limpieza de los sedimentos en el agua.

Potabilizadora Número Uno servirá para mejorar la limpieza de los sedimentos en el agua. El bypass en la red evitará que el agua limpia se mezcle con la suciedad del sistema antiguo de tuberías.

evitará que el agua limpia se mezcle con la suciedad del sistema antiguo de tuberías. Los vales de garrafones se entregarán sin costo a las familias de las colonias que sufren por el desabasto o el agua turbia.

Las obras principales de este proyecto comenzarán a operar en marzo del próximo año.

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